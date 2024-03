Festa della donna: i Voltavia in concerto al Trend-Up di Negrar

Al ristorante TREND-UP di NEGRAR, in occasione della Festa della Donna, grande appuntamento di musica live con i VOLTAVIA. La serata si prospetta veramente speciale, con un'armoniosa fusione tra il desiderio di divertirsi e l'energia della musica dal vivo.

La formazione veronese vede Giovanni Zanini, frontman del gruppo dalla voce potente, un vero talento capace di coinvolgere e appassionare il pubblico, come fa fin da bambino. Paolo Taddei è un chitarrista appassionato, sempre pronto ad abbracciare in nuove sfide, navigando agilmente dai riff funky della musica dance al pop-punk dei Green Day. Giandomenico Perlini, ritmica poliedrica del gruppo, si adatta con maestria ai diversi generi musicali proposti, senza mai risultare invadente: la sua allegria contagiosa sa incitare il pubblico a ballare con gioia. Paolo Lovat, bassista per passione e fonico di professione, contribuisce con vigore ed esperienza a consolidare il suono del gruppo.

Il loro repertorio abbraccia una vasta gamma di stili, spaziando dal rock alla dance, dagli anni Sessanta agli Ottanta, dal rhythm and blues al pop. In sintesi, si tratta di quattro musicisti ben amalgamati, in grado di far ballare e cantare il pubblico, regalando un viaggio indimenticabile attraverso i successi che hanno caratterizzato le epoche dorate della musica.

Foto copertina: Voltavia