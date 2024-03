A Veronafiere grande appuntamento con il Model Expo Italy

Il 9 e 10 marzo 2024 Veronafiere torna ad ospitare Model Expo Italy, la manifestazione numero uno in Italia per il mondo del modellismo che si è consolidata negli anni come una due giorni dedicata al divertimento, un’occasione per trascorrere un felice weekend in famiglia o con gli amici. Model Expo Italy con un calendario di oltre 200 eventi, tra laboratori interattivi e spettacoli, olre 500 espositori tra aziende ed associazioni e 7 aree tematiche, è un appuntamento fisso nell’agenda degli appassionati del settore. Play District, un grande evento di intrattenimento per il pubblico con spettacoli, gare, concorsi, improntati al mondo comics, games e cosplayer. Si conferma un’area di successo anche quella dedicata alla Brick Arena che cresce in termini di spazio per offrire al visitatore aree interattive e plastici sempre più spettacolari.

Tra gli ospiti di quest’anno anche due cantanti che attraverso le loro canzoni trasporteranno il pubblico, dalle generazioni anni Ottanta a quelle più contemporanee, in un viaggio attraverso la storia delle sigle dei cartoni animati: Giorgio Vanni sarà ospite sabato 9 marzo e Cristina D’Avena domenica 10 marzo. Entrambi i concerti si terranno alle ore 16.30 sul palco del Play District nel padiglione 9 di Model Expo Italy. Il biglietto della fiera dà diritto a partecipare al concerto della giornata.

Tra gli ospiti delle due giornate ci saranno poi il Maestro Vince Tempera, protagonista della mattina di sabato sul palco del Play District per un talk show con LaVaLend e Sebastiano alle ore 12.30. A Model Expo Italy quest’anno ci sarà Luca Perri, astrofisico e astronomo della Società Italiana di Fisica (SIF), dell’Osservatorio di Merate, del Planetario di Milano e del Planetario di Lecco che presenterà dal vivo sabato 9 marzo alle ore 14.30 il suo show “Nollywood – Mai andare la cinema con un fisico”.

Ad arricchire la carrellata di grandi ospiti Giovanni Eccher, artista poliedrico, esperto di effetti speciali per cinema/pubblicità, regista, sceneggiatore, game designer. Da oltre dieci anni, scrive fumetti per Sergio Bonelli Editore, incluse opere come Nathan Never, Dylan Dog, Dampyr e Tex. Ed ancora Gabriele Peddes, il quale vanta collaborazioni con case editrici di prestigio come BlackVelvet, DeAgostini, Tunuè, Erickson e Attaccapanni Press nel mondo dei fumetti. Ma la sua creatività va oltre: con Registro.it e Comics&Science, ha creato Nabbovaldo, un eroe moderno che promuove la cittadinanza digitale consapevole tra i giovani. Questo progetto ha portato alla creazione di giochi di carte e videogiochi, coinvolgendo sempre più persone in un’avventura educativa e divertente.

Non potevano mancare due iconiche figure della cultura Nerd/Pop/Geek: Daniele Daccò, conosciuto nel web come “Rinoceronte”, sceneggiatore e autore di fumetti, romanzi e editoria per ragazzi. Giornalista per Nocturno e Fumo di China. Fondatore della rivista “Niente Da Dire”, scrive programmi televisivi e libri game. E Alessandra Zanetti, in arte Furibionda, co-fondatrice di Niente da Dire, conosciuta per i suoi romanzi e libri game.

Model Expo Italy / foto ufficio stampa Veronafiere - FotoEnnevi