A Palazzo Maffei dj set e aperitivo aperto al pubblico per festeggiare la nuova opera dell'artista collettiva Claire Fontaine

Per festeggiare e avvicinare i giovani all’arte, Palazzo Maffei Casa Museo offre un evento inaugurale aperto alla città, la sera del 9 marzo, con dj set e aperitivo, (prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti) in cui poter vedere da vicino l’opera e incontrare gli artisti che, rinunciando alle loro individualità, hanno dato vita a Claire Fontaine.

Dopo alcuni importanti lavori di artisti contemporanei come Arcangelo Sassolino, Maurizio Nannucci, Daan Roosegaarde, Chiara Dynys, Leandro Erich, Nunzio, Giuseppe Gallo e altri giovani artisti, entra nella collezione di Palazzo Maffei Casa Museo a Verona una nuova importante opera realizzata dal collettivo artistico internazionale CLAIRE FONTAINE che, in un inedito e avvincente dialogo con l'antico, invita alla riflessione sul ruolo dell'arte, sul concetto di bellezza e la sue ambiguità, sulla strumentalizzazione dell'estetica femminile, ieri come oggi.

La scelta dell'artista per questa ulteriore apertura al contemporaneo di Palazzo Maffei è di Gabriella Belli, cui si deve anche il progetto scientifico e il percorso espositivo della Casa Museo.

L'opera di Claire Fontaine - tra i più interessanti protagonisti della scena artistica mondiale, con un'anima volutamente femminile, un impegno femminista e il richiamo al ready-made e all'esperienza di Duchamp - viene proposta in un'installazione site specific in dialogo con la preziosa scultura ottocentesca de "La Bagnante" di Alessandro Puttinati (Verona, 1801- Milano, 1872), capolavoro del Romanticismo lombardo che accoglie i visitatori nell'atrio del monumentale edificio, sede del Museo in Piazza delle Erbe.

Un'installazione di grande effetto - svelata e presentata alla stampa l'8 marzo con la partecipazione dell’artista - che mette in discussione il concetto univoco di bellezza e il senso convenzionale che questo termine assume, e che implicitamente denuncia lo svilimento e la mercificazione del corpo femminile.

All’evento inaugurale aperto al pubblico su prenotazione fino ad esaurimento dei posti (dalle 18 alle 19.30 del 9 marzo), il Dj Set sarà di effe effe - la raffinata compositrice e musicista Federica Furlani, che da diversi anni collabora anche con grandi registi italiani, come Carmelo Rifici e Antonio Latella.

Per registrarsi all’evento: link al sito (www.palazzomaffeiverona.com) e sulle pagine social di Palazzo Maffei Casa Museo.

La Bagnante di Alessandro Puttinati e un particolare dell'opera di Claire Fontaine che verra? svelata nell'installazione site specific il 9 marzo 2024 / foto ufficio stampa Palazzo Maffei - Casa Museo