Sul lago di Garda è in arrivo il Rally del Bardolino

Il Rally del Bardolino è in programma per l'8 e il 9 marzo 2024. L'evento, valido sia come Rally del Bardolino moderno che Rally del Bardolino Historic, al quale si aggiungerà in coda anche l’11esimo Due Valli Classic organizzato dall’Automobile Club Verona, si prepara a scaldare ulteriormente gli animi degli appassionati.

Il Rally del Bardolino 2024 proporrà lo shakedown venerdì 8 marzo, dalle 11 alle 15, come da programma già pubblicato su rallydelbardolino.it. La giornata proseguirà con la partenza nel tardo pomeriggio dal parco assistenza allestito nella ZAI di Calmasino con subito 2 prove speciali notturne, tra le quali brillerà il famoso salto, divenuto un'icona di questa edizione.

Sabato 9 marzo sarà il giorno più intenso, caratterizzato da altre sette prove speciali per un totale di 9 tratti cronometrati e oltre 55 chilometri competitivi. La seconda tappa, lunga ed intensa, proporrà due prove da ripetere per due volte e una per tre volte. In questo elettrizzante mix due nuove ed affascinanti prove entreranno a far parte del Rally del Bardolino: una affacciata sullo splendido Lago di Garda che utilizzerà una strada classica dall'incredibile panorama, e l'altra un autentico monumento del rally veronese, utilizzata fin dagli anni Settanta e oggi considerata un luogo sacro per gli appassionati.

Il programma

Venerdì 8 marzo si aprirà con lo shakedown, dalle 11 alle 15, che permetterà ai piloti di testare le proprie vetture in vista della gara. Alle 18.30 scatterà la prima prova speciale, la "Rally Club Bardolino" di 2.3 km, famosa per il suo spettacolare salto. La prova sarà ripetuta una seconda volta alle 20.53, in notturna, regalando al pubblico un'emozionante sfida sotto le stelle. Tra i due passaggi, la gara si trasferirà nel centro di Bardolino, con un suggestivo passaggio sul Lungolago Lenotti prima di fare pausa alla Cantina Guerrieri Rizzardi per il riordino. Il riordino notturno di fine giornata sarà invece ospitato a Cisano: non ci sarà assistenza nella prima tappa.



Sabato 9 marzo il rally entrerà nel vivo con altre sette prove speciali. La "Bardolino" di 7.27 km e la "Biaza" di 7.45 km, una delle strade più belle ed impegnative del versante veronese del Garda, saranno affrontate due volte ciascuna. Grande novità di quest'edizione è la prova "Dolcè" di 6.86 km, che percorre la leggendaria salita della Peri-Fosse, teatro di epiche sfide nella storia del rallysmo veronese. Questa prova sarà ripetuta per ben tre volte e porterà i piloti per tre volte ad un controllo a timbro a Rivalta. La gara si concluderà alle 18.45 con l'arrivo sul Lungolago Lenotti a Bardolino.

Informazioni e contatti

Il Rally Club Bardolino invita tutti gli appassionati e gli amanti delle competizioni automobilistiche a seguire con attenzione gli aggiornamenti sul percorso, le iscrizioni e gli eventi correlati su rallydelbardolino.it e sulla pagina Facebook ufficiale /rallydelbardolino.

Rally del Bardolino / foto ufficio stampa Rally del Bardolino