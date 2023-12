Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'8 al 10 dicembre 2023

Tantissimi gli eventi interessanti a Verona e in provincia per questo nuovo weekend. Vediamo di seguito tutte le migliori iniziative in programma dall'8 al 10 dicembre 2023.

L'EVENTO TOP

Fiera di Santa Lucia

Da domenica saranno presenti in Piazza Bra e via Roma, nel cuore di Verona, circa 200 banchi di venditori ambulanti, provenienti da tutta Italia, che espongono i loro prodotti tipici e artigianali, e offrono un'occasione imperdibile per trovare alcuni articoli particolari. L'antica manifestazione fieristica si svolge nelle giornate precedenti il giorno di Santa Lucia e ha il suo momento culmine nella notte tra il 12 e il 13 dicembre. Secondo la tradizione, in questa notte la Santa, con il suo asinello e aiutata dal Gastaldo, porta giocattoli, dolci e doni ai bambini buoni, ma anche carbone ai più birichini.

MANIFESTAZIONI

Babbo Lake

Vivere il Lago di Garda in inverno avvolto da una luce diversa, correndo o passeggiando, circondati da un’atmosfera natalizia. Ritorna la Babbo Lake, terza edizione, camminata non competitiva con scopo solidale in cui i partecipanti, festosamente vestiti da Babbo Natale, potranno vivere più iniziative natalizie del territorio lacustre in una sola giornata. L'iniziativa, in calendario il 10 dicembre, coinvolge infatti ben tre Comuni lacustri (Garda, Bardolino e Lazise).

Festa del Mandorlato

Grande attesa per la 39esima Festa del Mandorlato di Cologna Veneta, in programma dall’8 al 10 dicembre. In tutte le tre giornate di festa, in Corso Guà, i chioschi di sei produttori locali proporranno il dolce tipico colognese e altre specialità culinarie con protagonista il mandorlato. Nel centro storico verranno ospitati il villaggio di Natale, la Fiera dei Sapori e il mercato ambulante, con oltre 300 banchetti.

Festival dell'Handmade - I Nuovi Creativi a Bussolengo

Dall'8 al 10 Dicembre, tre giorni interamente dedicati all'artigianato con creativi diversi ogni giorno provenienti da tutta Italia! Un'ottima occasione per scegliere i tuoi regali di Natale più belli ed originali.

Torneo e festa di Santa Lucia del Verona Rugby

Sabato 9 dicembre il Payanini Center si riempirà di piccoli atleti per il torneo Santa Lucia: mercatini, dolci e divertimento per il torneo invernale del Verona Rugby! Sarà un’invasione di piccoli amanti della palla ovale sabato 9 dicembre al Payanini Center. Sedici società provenienti da tutto il nord Italia, da Treviso a Genova, arriveranno a Verona per partecipare al più grande torneo invernale dedicato al minirugby.

Mercatini di Natale a Verona

Verona, città patrimonio dell'Unesco e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. Anche quest’anno i Mercatini di Natale animeranno il centro della città. Ci saranno la Casa di Babbo Natale, la pista di ghiaccio, le casette di legno e il cielo stellato. La manifestazione è in programma fino al 26 dicembre.

Gardaland Magic Winter

Venerdì 8 dicembre, nel giorno dell’anno che, con tutta la sua magia, anticipa l’arrivo del Natale Gardaland inaugura la ventunesima edizione di Gardaland Magic Winter accendendo ufficialmente la magia del Natale nell’intero Resort. Ornato di sfavillanti luci e meravigliose decorazioni Gardaland Magic Winter offrirà agli ospiti momenti di relax, divertimento, golosità e antiche tradizioni mettendo in luce anche i sentimenti e i valori condivisi dagli ospiti con un’esperienza che, a sorpresa, li coinvolgerà in prima persona.

Mercatini di Natale a Bardolino

La magia del Natale si accende a Bardolino: fino a domenica 7 gennaio 2024 Comune e Fondazione Bardolino Top propongono un ricco calendario di appuntamenti aperti a tutti. Al Parco di Villa Carrara Bottagisio ci sarà il Villaggio di Natale, attivo tutto il giorno con cascate di luci e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Saranno in funzione anche la ruota panoramica, il trenino, la carrozza di Babbo Natale, la slitta 3D e la giostra cavalli.

A Bussolengo il "Natale nel cuore"

Fino al 7 gennaio Bussolengo vive "Natale nel cuore" un mese intero di appuntamenti per trascorrere insieme il periodo più magico dell'anno, nella tipica atmosfera delle feste tra mercatini, luci, spettacoli e musica.

La Carica dei Babbi Natale

Appuntamento domenica 10 dicembre con una tradizione di grande solidarietà. Da sette anni la Odv Il sorriso di Beatrice, assieme al Comune di San Bonifacio e con la collaborazione delle Contrade e del Comitato Coalonga, porta avanti questa iniziativa che propone una passeggiata nei panni di Babbo Natale come modalità festosa per manifestare la propria vicinanza tanto alle persone che combattono contro una malattia oncologica quanto al personale sanitario che sta loro a fianco.

Caprino, Presepi e Borgate

Il Natale di Caprino Veronese si fa promotore di un ventaglio di iniziative per far vivere in toto lo spirito del Natale a tutte le fasce della popolazione, dai più piccoli ai più grandi. "Caprino, Presepi e Borgate", edizione 2023, verrà inaugurato venerdì 8 dicembre con la scenografica accensione dell’Albero di Natale di Villa Carlotti posizionato all’interno della fontana circolare del giardino, che, per l’occasione ospiterà anche un particolare Presepio subacqueo realizzato dalla Pro Loco caprinese.

MUSICA

Verona Scottish Christmas

Sabato 9 dicembre presso l'Auditorum del Palazzo della Gran Guardia si terrà lo spettacolo "Verona Scottish Christmas". L'iniziativa, con la direzione artistica di Marco Sorio e il patrocinio del Comune di Verona, offre da diversi anni una serata all'insegna delle magiche atmosfere dei suoni e delle danze tradizionali scozzesi realizzate dalle Pipe Bands, le bande di cornamuse, tra le più famose d'Italia: ospite di quest'anno il Finlay MacDonald Trio.

The Last Drop of Blood

Tornano in concerto i The Last Drop of Blood con un esclusivo spettacolo venerdì 8 dicembre presso l’ Esoteric Proaudio Theater di Villafranca: una location perfetta dove saranno esaltate alla perfezione le sonorità western blues della band. «Più che un concerto una vera e propria esperienza audioemozionale. - affermano gli organizzatori - Un live unplugged in un luogo dove l'acustica è aspetto dominante, un teatro dove vivere l'emozione della musica in pieno».

TEATRO

L’ispettore generale

Terzo appuntamento con la rassegna Il Grande Teatro organizzata dal Comune di Verona e dal Teatro Stabile di Verona - Centro di Produzione Teatrale. Dopo "Il caso Kaufmann" e "La coscienza di Zeno" il Grande Teatro prosegue con l’attesissimo "L’ispettore generale" in scena al Nuovo da martedì 5 a sabato 9 dicembre alle 20.45 e domenica 10 dicembre alle ore 16. Con la regia di Leo Muscato ne è protagonista, nel ruolo del podestà, Rocco Papaleo.

Alieni. È tutto reale

Torna sul palcoscenico di Teatro Modus lo spettacolo "Alieni. È tutto reale" venerdì 8 ore 18, sabato 9 e domenica 10 dicembre alle ore 21, prodotto da Modus/Orti Erranti Teatro, scritto diretto e interpretato da Andrea Castelletti con Simonetta Marini, Lorenzo Sartor e Alida Castelletti. Lo spettacolo si propone come un innovativo esperimento teatrale che parla di nuove tecnologie usando le nuove tecnologie.

Natale in Casa Scrooge

Il 9 dicembre, i riflettori si accenderanno per illuminare la scena del Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, dove il gruppo de "La Pecora Nera" presenterà il loro nuovo spettacolo natalizio. Con scenografie spettacolari, costumi incantevoli e una trama coinvolgente, "Natale in Casa Scrooge" promette di trasportare gli spettatori in un viaggio indimenticabile attraverso il Natale di Charles Dickens.

CINEMA

Improvvisamente a Natale mi sposo - «Film diretto da Francesco Patierno, racconta come la famiglia di nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), come ogni Natale, sia pronta a riunirsi nel suo hotel per festeggiare insieme le feste. Questa volte, però, la tranquillità delle festività natalizie viene scossa da un altro scioccante annuncio, fatto proprio da Lorenzo: l'uomo si è innamorato ed è intenzionato a sposarsi con la sua nuova fidanzata, che presenterà proprio in occasione del Natale». Regia: Francesco Patierno.

Ratatouille

L’occasione è senza dubbio da non perdere. Perché trascorrere un paio d’ore in compagnia di Rémy, il piccolo ratto con la passione della cucina e il sogno di diventare uno chef non capita tutti i giorni. Una storia divertente ma anche un’opera educativa che coinvolge ed emoziona un pubblico di ogni età. Sabato 9 dicembre, alle ore 16, nella sala "Da Lisca" a Verona, verrà proiettato gratuitamente al pubblico il film "Ratatouille". L’iniziativa è organizzata dall’associazione Vive Visioni progetto Ri-Ciak Cinema di comunità con il contributo della prima circoscrizione.

MOSTRE

Robert Doisneau

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona, dal 15 novembre 2023 al 14 febbraio 2024 sarà possibile visitare l’esposizione "Robert Doisneau", la grande retrospettiva sul celebre fotografo francese. La mostra, curata da Gabriel Bauret, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Verona, ripercorre la vicenda creativa del grande artista francese, attraverso 135 immagini in bianco e nero, tutte provenienti dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau a Montrouge, nell’immediata periferia sud di Parigi.

Presepi dal mondo a Verona

Da sabato 18 novembre 2023 a domenica 14 gennaio 2024, presso il Palazzo della Gran Guardia, è ospitata la 39esima edizione della rassegna internazionale del presepio nell’arte e nella tradizione "Presepi dal mondo a Verona". La "Mostra Internazionale del Presepio", è un’occasione unica per condividere un momento speciale. Con oltre 400 capolavori provenienti da tutto il mondo, la mostra è nel Guinness dei primati. Si tratta di una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

The Space Between Us - Artists for Pride

Il progetto "The Space Between Us - Artists for Pride", visitabile a Verona dal 12 ottobre al 17 dicembre presso Spazio H83, nasce dalla collaborazione tra l'associazione di promozione sociale In Habitat e il collettivo artistico Artists for Pride. Si tratta della prima iniziativa congiunta, volta a sensibilizzare il pubblico su tematiche legate alla queer culture. Il nucleo concettuale della mostra ruota attorno al dialogo profondo tra le opere d'arte e il pubblico. L'ottica del gioco, della relazione con lo spazio e con "l’altro" sono l’essenza del progetto.

Profumo di Callas

Il Comune di Zevio dal 3 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 ospita nella sala del Centro Civico Culturale di Zevio la mostra del maestro Antonio Amodio "Profumo di Callas". Antonio Amodio celebra il centenario della nascita di Maria Callas con la mostra "Profumo di Callas": 15 opere inedite sulla figura privata della grande artista vissuta a Zevio, realizzate con la tempera grassa, tecnica quasi alchemica utilizzata dai grandi maestri del Rinascimento.

Poem without word

"Poem without word" è il titolo della nuova collettiva che sarà visibile presso Studio la Città fino al 27 gennaio 2024. La mostra nata da un’idea di Hélène de Franchis che ha invitato Stanislao Vialardi, giovane collezionista, a pensare ad una selezione di artisti giovani presenti nella sua collezione e non rappresentati da Studio la Città. La galleria è stata così allestita con opere di Cleo Fariselli, Francesca Ferreri, Sophie Ko, Renato Leotta, Agathe Rosa, Manuel Scano Larrazàbal, Serena Ventrucci - alcune delle quali appositamente realizzate per la mostra.