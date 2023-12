All'Esoteric Theater di Villafranca arrivano i The last drop of blood

Tornano in concerto i The Last Drop of Blood con un esclusivo spettacolo venerdì 8 dicembre (ore 21:00) presso l’ Esoteric Proaudio Theater di Villafranca (VR): una location perfetta dove saranno esaltate alla perfezione le sonorità western blues della band. «Più che un concerto una vera e propria esperienza audioemozionale - affermano gli organizzatori - Un live unplugged in un luogo dove l'acustica è aspetto dominante, un teatro dove vivere l'emozione della musica in pieno».

I The Last Drop of Blood propongono un desert rock venato di blues e western ed hanno recentemente pubblicato il secondo lavoro discografico “Season II” (su CD, LP e e Fonostampa) prodotto da Shawn Lee, produttore e musicista di culto americano, collaboratore di musicisti del calibro di Jeff Buckley ed Amy Winehouse e compositore apprezzato proprio dalle grandi produzioni di Hollywood (Ocean thirteen) e televisive americane (CSI, Lost, Desperate Housewives, etc.). La band è formata da Francesco Cappiotti (chitarra), Carlo Cappiotti (voce), Chris Meggiolaro (basso), Claudia or Die (sintetizzatori) e Michele Martinelli (chitarra).

Il concerto sarà aperto dal cantautore pistoiese Lorenzo Del Pero con il suo tour “Deponi le armi” in promozione al suo ultimo album di inediti “Nato il giorno dei morti” sempre pubblicato da Vrec.

Esoteric Proaudio Theater è un teatro all’avanguardia nella resa sonora degli spettacoli dal vivo, costruito in modo maniacale, alla ricerca della perfezione sonora, dalla Esoteric Proaudio di Mirko Marogna. Il teatro è in Via Biante Remagni, 6, 37069 Villafranca di Verona VR, Italia. Ingresso 15 euro alla cassa. È consigliabile prenotare il proprio posto e fila al 3475265629.

Info: https://www.davverocomunicazione.com/esoterictheater/

Foto ufficio stampa Davvero Comunicazione