Tornano a Verona i fantastici banchetti della Fiera di Santa Lucia

L'antica manifestazione fieristica si svolge nelle giornate precedenti il giorno di Santa Lucia, 13 dicembre, e ha il suo momento culmine nella notte tra il 12 e il 13 dicembre. Secondo la tradizione, in questa notte la Santa, con il suo asinello e aiutata dal Gastaldo, porta giocattoli, dolci e doni ai bambini buoni, ma anche carbone ai più birichini.

Sono presenti in Piazza Bra e via Roma, nel cuore di Verona, circa 200 banchi di venditori ambulanti, provenienti da tutta Italia, che espongono i loro prodotti tipici e artigianali, e offrono un'occasione imperdibile per trovare alcuni articoli particolari.

L'evento si svolge da domenica 10 a mercoledì 13 dicembre 2023.

Nei giorni 10, 11, 12 dicembre dalle ore 9.30 alle 23, il 13 dicembre dalle 9.30 alle 20.

Info: https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3981