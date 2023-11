Torna la Carica dei Babbi Natale

Una tradizione di solidarietà. Da sette anni la Odv Il sorriso di Beatrice, assieme al Comune di San Bonifacio e con la collaborazione delle Contrade e del Comitato Coalonga, porta avanti questa iniziativa che propone una passeggiata nei panni di Babbo Natale come modalità festosa per manifestare la propria vicinanza tanto alle persone che combattono contro una malattia oncologica quanto al personale sanitario che sta loro a fianco.

Le offerte e le quote di partecipazione contribuiscono ad integrare raccolte fondi che negli anni hanno permesso di arricchire l'oncologia dell'ospedale dell'Est veronese di presidi, attrezzature e servizi su misura dei pazienti in cura. Per più anni, grazie anche alla Carica dei Babbo Natale, è stato possibile finanziare borse di studio per giovani psicologi che si sono messi a servizio dei pazienti in cura e dei loro famigliari.

Dopo la passeggiata cittadina i Babbo Natale saranno accolti al chiosco di Coalonga, per scambiarsi gli auguri di Natale e per gustarsi il prelibato risotto offerto dagli organizzatori dell'evento.