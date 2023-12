Proiezione gratuita del film d'animazione "Ratatouille" a Verona

L’occasione è senza dubbio da non perdere. Perché trascorrere un paio d’ore in compagnia di Rémy, il piccolo ratto con la passione della cucina e il sogno di diventare uno chef non capita tutti i giorni. Una storia divertente ma anche un’opera educativa che coinvolge ed emoziona un pubblico di ogni età. Sabato 9 dicembre, alle 16, nella sala “Da Lisca” in via Interrato dell’Acqua Morta, 54, verrà proiettato gratuitamente al pubblico il film "Ratatouille". L’iniziativa è organizzata dall’associazione Vive Visioni progetto Ri-Ciak Cinema di comunità con il contributo della Circoscrizione 1^.

"Ratatouille" non sarà solo un’occasione per vedere o rivedere un capolavoro dell’animazione cinematografica che ha fatto incetta di premi Oscar nel 2008, ma anche un momento per riflettere sui tanti insegnamenti morali legati alla storia del piccolo roditore, come la necessità di andare oltre l’apparenza e agli stereotipi, il credere in se stessi o non abbandonare mai la speranza di coronare un sogno.

Per assistere alla proiezione è fondamentale prenotarsi 348 8219 343 o scrivere una email a bonometti.e@gmail.com. La capienza massima della sala è 40 posti.

Ri-Ciak si sta impegnando nella raccolta fondi e altre risorse per realizzare la rigenerazione e la ristrutturazione della storica sala abbandonata da 13 anni nel quartiere di Veronetta, riproponendo in forma itinerante la sua idea di cinema e di cultura rivolta a tutte le generazioni. L’iniziativa è stata presentata questa mattina in sala Delaini. Sono intervenuti il consigliere della Circoscrizione 1^ e presidente della Commissione sociale Andrea Avanzi e per ViveVisioni progetto Ri-Ciak Franca Rizzi e Ernesto Bonometti.

«È una bella iniziativa – commenta Andrea Avanzi – che unirà le famiglie durante un pomeriggio nel quale offriremo anche una merenda ai bambini. Si avrà la possibilità di rivedere questo bellissimo film di animazione, che farà anche riflettere».

«Ringraziamo la Circoscrizione 1^ - dichiara Franca Rizzi - per averci dato l’opportunità di proseguire la nostra attività che, oltre a riaprire il cinema Ciak, vuole promuovere la diffusione della cultura cinematografica interagendo con tutte le generazioni e le fasce d’età».

«Si potrà assistere alla proiezione di una pellicola straordinaria – ha detto Ernesto Bono metti - con tante citazioni cinematografiche al suo interno, un vero e proprio capolavoro anche a livello tecnico».

Volantino Ratatouille via ufficio stampa Comune di Verona