Visita guidata: "Dentro al teatro"

Che ci sarà da vedere nel Teatro Nuovo quando è vuoto? Tanto, anzi, tantissimo. Non solo i luoghi inaccessibili al pubblico, ma sara' sorprendente anche scoprire una storia lunga 176 anni che ha attraversato il prestigioso teatro veronese. Si', perche' la grande Storia e' entrata proprio dentro al teatro, che ha subito, ma anche vissuto da protagonista le guerre risorgimentali dell'800, nonche' i due conflitti mondiali. Il Nuovo e' stato testimone anche della storia cittadina, dell'evoluzione sociale di Verona, del suo sviluppo urbanistico. E poi la magia dei luoghi: i velluti rossi, i palchi privati, il palcoscenico e il suo back stage, le antiche strutture lignee, nascoste ma funzionanti, che ancora oggi, letteralmente, fanno muovere tutta la macchina teatrale, l'esclusiva Terrazza di Giulietta affacciata sul balcone piu' famoso del mondo. O, forse, e' il piccolo balcone che si affaccia sulla grande Terrazza privata del Nuovo. Si visiteranno i luoghi degli spettatori, i luoghi degli attori e i luoghi di Giulietta.

Per un'ora e mezza, un ristretto gruppo di visitatori avra' a disposizione uno dei piu' importanti teatri italiani, raggiungendo luoghi preclusi al pubblico, tra cui anche l'angolo nascosto dove fu visto per l'ultima volta in vita l'uomo che divento' poi il "fantasma" del Nuovo. Vi faremo camminare sulle tavole calcate da Eleonora Duse, Toto', Sarah Bernard, Albertazzi, Macario, Petrolini, Dario Fo, le ballerine del Can-can, i virtuosi del Bolshoi e decine di altri artisti; vi porteremo dietro le quinte dove apprensivi gli D'Annunzio e Pirandello seguivano la messa in scena dei loro testi... Scoprirete un mondo che forse non sapevate esistere nel cuore di Verona. La visita-spettacolo sara' condotta da Alberto Pavoni e da Alessandro Dinuzzi.

Sabato 9 dicembre, ore 16. Biglietto 15 euro + 1,5 euro di prevendita. Biglietto ridotto 10 euro per i followers Ippogrifo che prenotano tramite mail ippogrifo@infoverona.it o whatsapp 329 3123991.

Foto ufficio stampa Teatro Nuovo