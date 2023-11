A Cologna Veneta tre giorni di festa con il Mandorlato

È stata presentata mercoledì 29 novembre nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la 39esima Festa del Mandorlato di Cologna Veneta, in programma dall’8 al 10 dicembre. Sono intervenuti: il Presidente della Provincia, Flavio Pasini; per il Comune di Cologna Veneta, il Sindaco Manuel Scalzotto e il Consigliere Fabio Tagliaro; per la Pro loco di Cologna Veneta, la Presidente Ivana Pozzan, il Vicepresidente Adriano Branco e il Consigliere Cristina Zanoni. Erano, inoltre, presenti diversi produttori del dolce di Cologna Veneta.

In tutte le tre giornate di festa, in Corso Guà, i chioschi di sei produttori locali proporranno il dolce tipico colognese e altre specialità culinarie con protagonista il mandorlato. Nel centro storico verranno ospitati il villaggio di Natale, la Fiera dei Sapori e il mercato ambulante, con oltre 300 banchetti. Come nelle edizioni precedenti verrà dato spazio alle associazioni di volontariato che avranno a disposizione stand dedicati per promuovere le loro attività ai cittadini.

L’8 dicembre, alle 10, a dare il via alla Festa sarà il corteo “Il mandorlato e la sua nobiltà” quando 70 figuranti in costumi dell’800 sfileranno per il centro storico per raggiungere la Sala Consiliare dove, alle 11, si taglierà il nastro e verrà aperta, con il tradizionale colpo di martello, la grande Torta al mandorlato poi offerta ai presenti. Alle 15, presso il teatro comunale “Angelo e Gregorio Vedovato” gli alunni delle scuole primarie presenteranno lo spettacolo “Il Natale colognese nell’empatia”. Sempre nel pomeriggio, le vie del centro storico saranno animate da artisti di strada e, alle 17, è in programma la degustazione gratuita di mandorlato caldo che verrà offerto anche nei due pomeriggi successivi della manifestazione. Sempre venerdì è atteso l’arrivo di Babbo Natale.

Sabato 9 dicembre vi saranno giochi per i bambini e, al pomeriggio, il Magico Natale Show. La domenica si inizia alle 7,30 con il via alla 35a Marcia del Mandorlato, organizzata dalla podistica Colognese. Alle 10,30, per le vie del centro, si terrà la sfilata del gruppo “La Romantica” con biciclette e abiti dell’800. Alle 11, in Sala Consiliare, Casa Nostra Onlus proporrà il concerto di violino e pianoforte “40 anni di note” in occasione del quarantennale dell’associazione.

Al pomeriggio sarà la volta di uno spettacolo di artisti sui trampoli in costumi da elfi e farfalle. Nei tre giorni dell’evento, l’Assessorato alla Cultura promuoverà visite guidate alla città di Cologna, mentre al centro giovanile di via Vecchietti si potrà visitare la mostra dei presepi organizzata dal circolo Noi Arcobaleno. Lo stesso circolo ospiterà la pesca di beneficenza e, nell’area ristoro allestita dalla Pro Loco in via Chioggiano, si potranno degustare a pranzo piatti tipici locali tra cui il gran bollito con la pearà.

Presentazione Festa Mandorlato 2023 / foto ufficio stampa Provincia di Verona