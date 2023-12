Mercatini, dolci e divertimento per il torneo invernale del Verona Rugby al Payanini Center

Sabato 9 dicembre il Payanini Center si riempirà di piccoli atleti per il torneo Santa Lucia: mercatini, dolci e divertimento per il torneo invernale del Verona Rugby! Sarà un’invasione di piccoli amanti della palla ovale sabato 9 dicembre al Payanini Center. Sedici società provenienti da tutto il nord Italia, da Treviso a Genova, arriveranno a Verona per partecipare al più grande torneo invernale dedicato al minirugby.

Il grande evento dedicato ai bambini e alle bambine dai 5 ai 12 anni non poteva che essere intitolato alla ricorrenza più amata dai veronesi, Santa Lucia, e nel rispetto della tradizione verrà allestito al Payanini Center un mercatino dove si potranno comprare dei regali per il Natale in arrivo contribuendo alle raccolte fondi di associazioni come DBA, contro l’anemia di Blackfan-Diamond, e la cooperativa sociale Valpolicella con le sue iniziative di integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate.

Saranno centinaia le famiglie che sfideranno il freddo di dicembre per venire al Payanini Center a godersi una mattinata di sport, divertimento e spirito festivo. Con Santa Lucia pronta a sorprendere i piccoli atleti, stand di cibo e bevande che serviranno bevande calde, brulé e Bombardino. I food truck La Val e Mezcalina offriranno burger, specialità di pesce e cucina messicana, e sarà presente uno stand dove i più golosi potranno gustare crêpes, waffles e cioccolata calda.

Sedici le società partecipanti con quattro diverse categorie, per un totale di quasi ottocento bambini accomunati dalla passione per la palla ovale che si sfideranno in un clima di festa, condivisione e rispetto che rappresentano i valori fondanti del nostro sport. L’evento è organizzato dal Verona Rugby con il patrocinio del Comune di Verona e dal Comitato Regionale Veneto con il suo main sponsor Alperia, e coinvolge numerose realtà del territorio che hanno dato il loro importante contributo per la riuscita del torneo.

Locandina ufficio stampa Verona Rugby