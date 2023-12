Passeggiate tra borghi, presepi e il villaggio di Babbo Natale a Caprino Veronese

Una passeggiata tra le luci e la suggestione dei borghi antichi nel nel periodo più magico dell’anno. È quello che si potrà fare per il terzo anno consecutivo a Caprino Veronese grazie alla Proloco, alle associazioni del territorio e ai cittadini. Sono loro infatti gli artefici di “Caprino, presepi e borgate. Passeggiando alla scoperta dei presepi tra i borghi”.

Il presepe costituisce uno dei simboli cardine del Natale e a Caprino Veronese, sia nel capoluogo che nelle sue frazioni, verranno allestite moltissime tipologie di rappresentazioni: dal classico Presepe a grandezza naturale, al Presepe vivente da quelli realizzati sia all'esterno di abitazioni o chiese oppure nei lavatoi o nelle fontane dei borghi, a quelli realizzati all’interno lasciando delle fessure per poterli ammirare.

La Barchessa di Palazzo Carlotti, sede Municipale, come tradizione ospiterà “I 100 presepi” una bellissima mostra ad opera di maestri artigiani provenienti non solo da Caprino Veronese ma anche da comuni e province vicine. Presso il vicino Palazzo Ederle, in Via Unità d’Italia, sede anche della Pro Loco di Caprino Veronese, si potranno ammirare le creazioni dei Presepi delle Scuole e si potrà visitare la “Mostra di Pittura” del gruppo “Le Tavolozze del Baldo”.

Le luminarie, il fumo dei camini accesi, quell’atmosfera magica che tutti noi conosciamo sarà possibile riviverla nei borghi di Caprino Veronese che proporranno una propria versione della Natività, ciascuna nella propria unicità ed esclusività. Tra stradine, fontane storiche, e angoli nascosti sorgeranno suggestivi paesaggi nei borghi di Braga, Gaon, Rubiana, Vilmezzano, Lubiara, S. Martino, Pazzon, Porcino, Boi, Ceredello, Pesina e Spiazzi.

Per visitare i Presepi nel territorio ed apprezzare le bellezze naturalistiche artistico-architettoniche e culturali di Caprino Veronese sono stati organizzati percorsi itineranti con guide che vi accompagneranno in un meraviglioso viaggio nella tradizione dei luoghi. Una planimetria dettagliata illustrerà le singole frazioni e rappresenterà i percorsi da seguire ai singoli visitatori.

La tradizione continua anche per i presepi delle famiglie di Caprino Veronese che potranno essere protagonisti attraverso un concorso fotografico social che poi stabilirà la foto più bella e il Presepe più social. Tutti potranno partecipare inviando gli scatti delle proprie realizzazioni (sulla pagina Facebook o Instagram di Caprino Veronese) e verranno pubblicate sui rispettivi profili social di @caprinoveronese (Facebook e Instagram). Alle foto dei partecipanti pubblicate si potrà esprimere la propria preferenza con un like. Inoltre, una giuria, decreterà il Presepe più artistico.

Il Natale di Caprino Veronese si fa promotore di un ventaglio di iniziative per far vivere in toto lo spirito del Natale a tutte le fasce della popolazione, dai più piccoli ai più grandi. “Caprino, Presepi e Borgate”, edizione 2023, verrà inaugurato venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 18.30 con la scenografica accensione dell’Albero di Natale di Villa Carlotti posizionato all’interno della fontana circolare del giardino, che, per l’occasione ospiterà anche un particolare Presepio subacqueo realizzato dalla Pro Loco caprinese.

All’ora di pranzo, alle ore 12, il caratteristico Presepio del “Borgo fra le rocce” di Braga aprirà il mese di eventi natalizi caprinesi. I bambini saranno protagonisti nei due giorni successivi con numerosi appuntamenti a S. Martino, Ceredello, Boi, Braga e Spiazzi grazie ad incontri con Santa Lucia nelle borgate. E non solo: il Giardino di Villa Carlotti, domenica 10 dicembre dalle 14, si accenderà di magia e Santa Lucia coinvolgerà tutti i bambini a Caprino Veronese con giochi gonfiabili e cioccolata calda offerta dall’Associazione AVIS Caprino e li accompagnerà a vedere un bellissimo spettacolo al Cinema Teatro Nuovo di Caprino Veronese.

Il cuore pulsante e la novità del Natale di Caprino sarà quest’anno “Il Villaggio di Babbo Natale” che tra sabato 16 e domenica 17 dicembre, accoglierà nel giardino di Villa Carlotti tutti i visitatori con la sua cucina, gli stand, gli aperitivi, la musica, gli artisti di strada. Cuore pulsante perché si è deciso di devolvere tutto il ricavato dell’evento a due realtà molto importanti e presenti sul territorio. Ad AMO Baldo Garda e al Fondo di solidarietà gestito dall’associazione di Caprino Raggi di Sole.

AMO Baldo Garda, un’associazione da oltre vent’anni si pone come obiettivo quello di alleviare le sofferenze dei malati di tumore svolgendo le sue attività a domicilio. Persegue il fine della solidarietà civile, socio-assistenziale e sanitaria. Il “Fondo di solidarietà” andrà invece ad aiutare quelle famiglie in difficoltà con il pagamento delle bollette.