Il musical "Natale in casa Scrooge" al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto

Il 9 dicembre, i riflettori si accenderanno per illuminare la scena del Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, dove il gruppo de "La Pecora Nera" presenterà il loro nuovo spettacolo natalizio.

Con scenografie spettacolari, costumi incantevoli e una trama coinvolgente, "Natale in Casa Scrooge" promette di trasportare gli spettatori in un viaggio indimenticabile attraverso il Natale di Charles Dickens, con un tocco di originalità e creatività che contraddistingue sempre gli spettacoli de "La Pecora Nera". L'energia contagiosa del gruppo e la loro abilità nel mescolare umorismo, emozione e magia garantiscono uno spettacolo che lascerà il pubblico con il cuore leggero e un sorriso radente sulle labbra.

Non perdete l'opportunità di far parte di questa straordinaria esperienza. Portate la vostra famiglia e gli amici a godersi "Natale in Casa Scrooge" al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto il 9 dicembre alle 21.