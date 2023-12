Il Natale al Museo Nicolis: tutte le iniziative in calendario

Il periodo più magico dell’anno è alle porte e il Museo Nicolis è pronto a festeggiare in grande stile. In occasione delle festività natalizie il Museo accoglie i visitatori con delle aperture straordinarie al pubblico e iniziative speciali. Si parte venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, con uno speciale Family Day: apertura straordinaria dalle 10 alle 18 con l’imperdibile VISITA GUIDATA GRATUITA alle ore 15, su prenotazione. Ma non è tutto! Bambini e ragazzi fino ai 18 anni usufruiranno dell’ingresso OMAGGIO, mentre per gli adulti ingresso ridotto (euro 12 anziché euro 14). Un tuffo emozionante nel passato tra auto da sogno e meravigliosi oggetti d’epoca; un’opportunità unica per trascorrere una giornata in famiglia o con amici all’insegna del divertimento.

L’iniziativa si ripete con le medesime agevolazioni anche domenica 10 dicembre, alla scoperta dei rari capolavori della meccanica, collezionati e restaurati con passione dal fondatore Luciano Nicolis. A Santo Stefano, invece, ci sarà una grande sorpresa per i più piccini! La nostra mascotte Freccia darà il benvenuto alle ore 14.45. Dopo la VISITA GUIDATA GRATUITA si terrà un divertente gioco quiz per concludere questa fantastica esperienza. Anche il 26 dicembre, Bambini e ragazzi fino ai 18 anni usufruiranno dell’ingresso OMAGGIO, mentre per gli adulti ingresso ridotto (euro 12 anziché euro 14).

Tutti i nostri ospiti potranno vivere la magia delle festività scoprendo storia e curiosità dell’automobile. Un viaggio nel ‘900 che ripercorre le tappe fondamentali del mezzo che più ha cambiato la società e la vita dell’umanità: dal primo motore a scoppio di benzina, brevettato dal veronese Enrico Bernardi, fino alla mitica Delorean DMC 12, celebre per il film “Ritorno al Futuro”. E se hai ancora qualche dubbio sui tuoi regali di Natale, al Museo Nicolis potrai trovare l’idea giusta regalando cultura attraverso un voucher personalizzato per i tuoi cari! Per usufruire delle agevolazioni del 8, 10 e 26 dicembre è obbligatoria la prenotazione (fino a esaurimento posti).

Trovate tutte le informazioni sul sito: www.museonicolis.com

Silvia Nicolis con Freccia, la mascotte del Museo Nicolis / foto ufficio stampa Museo Nicolis