Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 22 al 24 settembre 2023

Un nuovo weekend ricchissimo di eventi da non perdere a Verona e in provincia. Vediamo di seguito tutti i migliori appuntamenti in programma dal 22 al 24 settembre 2023.

L'EVENTO TOP

Street Food Festival

Dal 22 al 24 settembre a Bussolengo spazio per un evento tutto da gustare: in Piazza del Grano arriva Street Food Festival, con tre giorni all’insegna del migliore street food accompagnato da ottima musica e intrattenimento. Street Food Festival inizierà venerdì e sarà aperto sia a pranzo che a cena fino a domenica. Il pubblico potrà gustare tante prelibatezze e tutti i migliori cibi di strada, tra famosi piatti della tradizione regionale e internazionale.

MANIFESTAZIONI

Festa dello Sport

La seconda circoscrizione a Verona, nell'ambito della Rete Italiana Città Sane, organizza la Festa dello Sport. Le Società Sportive operanti nel nostro territorio faranno esibizioni e daranno dimostrazioni. Sabato 23 settembre 2023 dalle 15 alle 18.30. Si potranno provare gratuitamente tutte le diverse discipline sportive. Centro Polisportivo Avesani, via Santini a Verona.

Mercato dell'antiquariato e modernariato

Torna il Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio il 24 settembre 2023. Il Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio è nato nel giugno del 1994 e si svolge la quarta domenica del mese in Piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Sono circa 100 gli espositori che presentano pezzi di alta qualità ed è possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo.

Festa d’Autunno

Due giornate di eventi, attività, spettacoli, laboratori, presentazioni libri e proposte culturali rivolti a un pubblico di tutte le età, da 0 a 100 anni, per accogliere la nuova stagione. Al via a Verona la "Festa d’Autunno", lungo un intero weekend: un programma diffuso in tutto il territorio della terza circoscrizione.

Ciottolando con gusto

Il fine settimana del 23 e 24 settembre a Malcesine sarà all’insegna di un attesissimo evento: Ciottolando con Gusto, il percorso enogastronomico per scoprire, tra una via ciottolata e l’altra del borgo medievale, prodotti tipici e piatti tradizionali del territorio. Un percorso a 26 tappe, di cui due tappe gourmet, sei pit-stop giardini gusto, cinque tappe banchetto dei Capitani e, novità, anche tre tappe a Km Zero. Saranno allestite anche due zone relax, nel Giardino del Gusto e a Palazzo dei Capitani, entrambe adibite alla musica dal vivo con tavolini, pouf e chioschi.

Il Festival della ceramica

Il 23 e 24 settembre 2023 dalle ore 10 alle 19 si svolge a Verona il Festival della ceramica. La manifestazione nata nel 2019 si propone di celebrare e valorizzare l'arte della ceramica, offrendo un'opportunità unica per i visitatori di scoprire e apprezzare il lavoro di artigiani artisti della ceramica.

Fort4Sport - Il festival dello sport

Che lo sport faccia bene alla salute è ormai scientificamente provato. Ma l’attività fisica ha effetti benefici anche sull’ambiente. Il processo di tale interazione verrà spiegata il prossimo weekend durante un talk dedicato a questo interessante binomio. Sarà solo uno dei tanti appuntamenti in programma al Fort4Sport, il festival dello sport di sabato 23 e domenica 24 settembre a Verona presso il Forte Gisella.

Festa di tutti i colori

Per chiudere in bellezza un’estate di attività ed eventi realizzati al Parco Santa Teresa di Borgo Roma, Nuova Acropoli Verona OdV, la Rete "Un parco per tutti" e la Fabbrica di Quartiere si uniscono per dare vita ad un'unica grande festa, la Festa di tutti i colori, pensata per tutti i cittadini che frequentano quotidianamente il Parco Santa Teresa e per conoscere le moltissime culture che vi ruotano intorno.

Ti aspetto al parco

Bambini e bambine tutti al parco, c’è un mondo di giochi, fiabe e divertimento che vi aspetta! Sabato 23, 30 settembre e 7 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30, i Giardini del Bastione della Maddalene infatti diventeranno un fantastico villaggio fuori dal tempo per i più piccoli grazie a questa iniziativa promossa dalla prima circoscrizione centro storico.

Fiera del Riso

La kermesse che celebra il risotto italiano si svolge a Isola della Scala dal 13 settembre all’8 ottobre 2023 su un’area di oltre 90 mila metri quadrati. Nel corso delle serate della Fiera del Riso sono previsti cooking show, momenti dedicati alla cultura e alla valorizzazione del territorio con visite guidate a cura dell’associazione El Fontanin, convegni a tema riso e numerose altre iniziative di promozione e valorizzazione del prodotto e del territorio.

Gardaland Oktoberfest

Gardaland Resort si prepara ad un autunno di divertimento con il primo ed imperdibile appuntamento che anticipa la nuova stagione: Gardaland Oktoberfest (dal 16 settembre all'1 ottobre 2023) l’evento annuale del Parco con i colori e i sapori tipici del tradizionale festival di Monaco di Baviera. Profumi, sapori, show e momenti di intrattenimento pensati ad hoc coinvolgeranno nel magico mondo bavarese anche i piccoli di casa che saranno senz’altro colpiti dalle nuove vesti del Parco.

Soffitte in Piazza

Per tutta l'estate e fino ad ottobre ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

MUSICA

Negramaro

Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo: sei amici in un viaggio lungo 20 anni. Partiti da una sala prove ricavata da una cantina salentina fino ai più importanti palchi internazionali, i Negramaro hanno lasciato un segno indelebile nella musica, inanellando record e primati. Proprio per festeggiare questi 20 anni di successi, la band è tornata sul palco con "n20 TOUR". L'appuntamento imperdibile a Verona è per il 22, 23 e 24 settembre in Arena.

Festival Balconscenico

La musica va in scena dai balconi. Strumenti musicali e tanta voglia di spettacolo sono pronti ad animare i sabato dal 23 settembre al 14 ottobre dalle ore 17.30 con una nuova edizione del Festival Balconscenico. Per quattro serate, giovani musicisti si esibiscono gratuitamente sui balconi dei palazzi del centro storico. Il tutto per promuovere la cultura e ravvivare le serate estive cittadine, con una formula innovativa in grado di rendere protagonisti i giovani artisti della città e la loro musica.

Otto stagioni in sette note

Domenica 24 settembre nel giardino di Villa Carlotti di Caprino Veronese sarà ambientato il concerto "Le otto stagioni", con l’autore di "Assalto alle Alpi" Marco Albino Ferrari (testi e narrazione) e l'Ensemble I Meridiani: uno spettacolo sul ciclo della natura con i concerti di Vivaldi e il tango di Piazzolla.

TEATRO

Salieri Circus Award

Tra circensi, danzatori e musicisti, sono oltre cento gli artisti in scena alla terza edizione dell’International Salieri Circus Award, in programma al Teatro Salieri di Legnago dal 21 al 25 settembre. A contendersi i prestigiosi Salieri d’Oro, d’Argento e di Bronzo, premi che possono cambiare una carriera, saranno 22 acts con artisti provenienti da ben 17 differenti paesi.

La famiglia Addams

"La famiglia Addams", il musical al Teatro Nuovo San Michele il 23 settembre. Approdato con successo a Broadway nel 2009, è il musical dedicato all’eccentrica e gotica famiglia americana protagonista di film, serie tv e strisce a fumetti, famosa in tutto il mondo per il brillante umorismo nero, i travolgenti paradossi e la pungente satira di costume.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Felicità - «Film diretto da Micaela Ramazzotti, incentrato sulla battaglia che si deve affrontare quando ci si vuole salvare da legami familiari disturbati. Racconta la storia di una famiglia disfunzionale, composta da genitori egoisti e manipolatori, che formano una sorta di mostro a due teste, che priva i propri figli di ogni possibile speranza di libertà futura». Regia: Micaela Ramazzotti.

MOSTRE

L’epoca d’oro dei licheni a Verona

Dal 20 settembre all'8 ottobre 2023 si terrà la mostra "L’epoca d’oro dei licheni a Verona", presso il Museo di Storia Naturale. Nell’atrio del museo saranno esposti alcuni esemplari delle collezioni lichenologiche. In particolare saranno visibili licheni raccolti e studiati da Abramo Massalongo verso la metà del XIX secolo, un periodo di grande fervore della lichenologia in Italia e a Verona.

Festival Internazionale di Fotografia "Grenze"

Dal 7 settembre al 30 ottobre si terrà la sesta edizione di Grenze Arsenali Fotografici, il festival internazionale di fotografia organizzato in collaborazione con l'assessorato alla cultura, turismo, spettacolo e rapporti con l'Unesco del Comune di Verona e l'Università Pontificia Iusve, che si tiene nel quartiere di Veronetta. La formula è quella collaudata negli anni: forte vocazione internazionale, presenza di artisti da tutto il mondo, mostre, formazione, laboratori, workshop e collaborazioni con le associazioni del territorio locale e nazionale.

Hybrida

Esperienze artistiche immersive e trasformative, che coinvolgono tutti i sensi e conducono gli spettatori alla scoperta di nuovi mondi fatti di immagini in movimento e vibrazioni sonore, corpi fisici e spazi digitali. Dal 9 al 30 settembre arriva a Verona, presso Castel San Pietro, la prima edizione di Hybrida, il festival dedicato alle arti performative. La manifestazione esplora le tendenze più interessanti del contemporaneo per offrire agli spettatori format innovativi e nuovi linguaggi all’interno di una location unica, intimamente legata alla storia della città.

100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce

La storia del Festival lirico areniano raccontata attraverso alcuni dei suoi manifesti originali. È quanto sarà esposto nell’originale mostra "100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce" in programma fino all'1 ottobre 2023 al Museo Archeologico Nazionale di Verona. In esposizione 14 significativi manifesti originali del Festival lirico areniano di varie dimensioni, prestati dal Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

La pace nei disegni dei bambini ucraini

In questo momento i bambini ucraini hanno tutti un unico grande desiderio, la pace. E lo dicono anche attraverso i disegni, quelli che hanno cominciato a realizzare fin dal primo giorno di guerra e che non hanno mai smesso di creare nei rifugi, nelle cantine, in fuga, spronati da insegnanti coraggiose e appassionate. I disegni, più di duemila, sono stati tutti raccolti e, dopo una prima esposizione a Firenze, ora sono pronti per essere visti anche a Verona nella mostra che sarà aperta in Sala Birolli a Verona dal 21 al 30 settembre.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Alice in Wonderland

Dall'11 al 30 settembre, la Galleria Rossa della Biblioteca Civica Ragazzi ospita la mostra "Alice in Wonderland": un percorso espositivo che vede protagonisti gli alunni e le alunne della classe III E della scuola secondaria di primo grado Mario Mazza di Verona (IC 11 Borgo Roma Ovest).

Mostra fotografica Travel tales award 2022

Dall'11 settembre e fino al 30 novembre 2023 presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex UTAP) in via Bramante 15 a Verona, ritorna l’iniziativa di portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Negli spazi dello studio potrete ammirare le fotografie di viaggio del concorso: "TTA World Pics".