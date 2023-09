Festa di tutti i colori al Parco Santa Teresa

Per chiudere in bellezza un’estate di attività ed eventi realizzati al Parco Santa Teresa di Borgo Roma (Verona), Nuova Acropoli Verona OdV, la Rete “Un parco per tutti” e la Fabbrica di Quartiere si uniscono per dare vita ad un'unica grande festa, pensata per tutti i cittadini che frequentano il parco quotidianamente e per conoscere le moltissime culture che vi ruotano intorno.

L’evento, che rientra nel Patto di Sussidiarietà stipulato nel 2019 con il Comune di Verona e che è arrivato alla sua quarta edizione, è in programma sabato 23 settembre dalle 15 alle 24 al Parco Santa Teresa in Via Ongaro. Obiettivo della festa è quello di valorizzare le diverse etnie che quotidianamente vivono il parco cittadino ed infatti le attività proposte non solo esprimono la grande ricchezza culturale della zona, ma sono adatte ad ogni età.

Nel corso del pomeriggio saranno presenti attività quali: stand e laboratori di artigianato etnico, l’attività “Costruiamo gli Aquiloni” a cura di ACAT, lo stand del progetto Matre, un percorso sensoriale, il Laboratorio “Il meraviglioso mondo delle api” a cura della pro-loco di Molina, le caricature di “Alessandra”, lo stand di Fablab, con i loro macchinari in “modalità fiera” ed il 1° “Torneo delle Giraffe” di Pallavolo organizzato dai ragazzi del parco. E ancora, stand di artigianato peruviano per promuovere le attività di cucito e ricamo che caratterizzano questa splendida cultura, lo stand del comitato di Verona Sud, la Bibliomobile di Nuova Acropoli Verona OdV ed il progetto “A tutto G.A.S.”, dove verrà presentato il “Gruppo di Acquisto Demetra”. Inoltre, nell’area chiusa di Via Ongaro sarà possibile divertirsi con i Go-Kart a pedali ed il Bowling con i birilli giganti!

Per i più piccoli si terranno una serie di attività speciali che si susseguiranno nell’arco del pomeriggio: la “Caccia al Libro” per bambini dalle ore 15.45 ed una per ragazzi dalle 16.45, un Laboratorio musicale alle 16, a seguire lezioni di propedeutica alla Pallavolo per ragazzi fino agli 11 anni ed infine, alle ore 17, Letture animate offerto dall’associazione “In Giro Leggendo”. Dalle ore 20 in poi, La Fabbrica del Quartiere darà vita a “Borgo Roma Vista Mare”, portando un po’ di musica al Parco e realizzando un’area ristoro per concludere la serata.

Le attività saranno tutte gratuite e per alcune sarà necessaria l’iscrizione. Le prenotazioni avverranno sul posto. La Festa di Tutti i Colori è organizzata dalla Rete (V° Circoscrizione, Accademia 19, La Nuova Stella, Energie Sociali, ACAT). Per informazioni, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione Nuova Acropoli Verona OdV dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando), oppure direttamente al numero 380 768 9599 (telefono – sms – whatsapp), o ancora via mail a verona@nuovaacropoli.it.

Ulteriori informazioni sul programma sono presenti nel sito www.parcosantaresa.it.