La pace nei disegni dei bambini ucraini esposti in Sala Birolli

In questo momento i bambini ucraini hanno tutti un unico grande desiderio, la Pace. E lo dicono anche attraverso i disegni, quelli che hanno cominciato a realizzare fin dal primo giorno di guerra e che non hanno mai smesso di creare nei rifugi, nelle cantine, in fuga, spronati da insegnanti coraggiose e appassionate.

I disegni, più di 2 mila, sono stati tutti raccolti e, dopo una prima esposizione a Firenze, ora sono pronti per essere visti anche a Verona nella mostra che sarà aperta in sala Birolli dal 21 al 30 settembre. Durante l’inaugurazione, sabato 22 alle 18, ci sarà una masterclass aperta a tutti in cui verrà realizzata un’opera artistica. Lo stesso accadrà sabato 30 settembre, tutte le informazioni sulla pagina web della Circoscrizione 1^.

L'iniziativa, promossa dalle Associazioni VitaWorld, Vitaukr, VITAUKR, Malve di Ucraina Aps e Colors for Peace, in collaborazione con la Circoscrizione 1^, rientra nel progetto DRAWPEACE. “Disegniamo il mondo di Pace, il mondo che vorremmo, il mondo di domani, per noi, per voi, per i vostri cari, per tutti”, lanciato da Yulia Slipich, direttrice della scuola d'arte di Kherson in cui studiavano 800 bambini, trasferiti poi in altre città e la scuola continuano a frequentarla in modalità online.

«La mostra sarà inaugurata in occasione della Giornata mondiale della Pace, siamo orgogliosi di essere riusciti a portarla a Verona – spiega il presidente della Commissione cultura della Circoscrizione 1^ Andrea Trombini-. La presenza delle rappresentanti delle associazioni per la pace in Ucraina sarà importante per sensibilizzare i cittadini su ciò che sta accadendo a poche migliaia di chilometri da noi». Presenti in conferenza Natalia Siassina dell’ associazione VitaWorld e Yulia Slipich della scuola d’Arte di Kherson.

Locandina mostra via ufficio stampa Comune di Verona