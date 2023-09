In terza circoscrizione a Verona la Festa d’Autunno

Due giornate di eventi, attività, spettacoli, laboratori, presentazioni libri e proposte culturali rivolti a un pubblico di tutte le età, da 0 a 100 anni, per accogliere la nuova stagione. Al via la “Festa d’Autunno”, lungo un intero weekend: un programma diffuso in tutto il territorio della 3^ Circoscrizione. Il calendario di iniziative si svolgerà presso gli STEPSpoint e negli spazi pubblici della 3^ Circoscrizione del Comune di Verona, nelle giornate di sabato 23 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 21, e domenica 24 settembre dalle ore 10 alle 20.30.

La manifestazione rientra nel progetto S.T.E.P.S. – Shared Time Enhances People Solidarity (“La condivisione del tempo rafforza la solidarietà tra le persone”), un progetto finanziato dal programma Urban Innovative Action dell’Unione Europea, che scommette su idee creative e innovative sperimentazioni da trasformare in archetipi da testare in ambienti urbani. Il progetto S.T.E.P.S. intende fornire risposte alla sfida demografica in atto, agendo sul fenomeno della solitudine. Ciò avviene attraverso l’elaborazione di un indicatore della solitudine (LoLix – Levels of Loneliness Index), che monitora la qualità della vita dei cittadini e un sistema territoriale che intercetta dimensioni dell'abitare, sociali ed economiche e sollecita la partecipazione attiva e l’iniziativa della comunità.

Il Comune di Verona, in qualità di autorità urbana, riveste il ruolo di capofila del progetto e raccogli attorno a sé otto partner attivi nel settore della ricerca e della società civile: Ater Verona, Aribandus Cooperativa Sociale, Cauto Cooperativa Sociale, Energie Sociali Cooperativa Sociale, Mag Cooperativa Sociale, consorzio Sol.Co., Università degli Studi di Verona, Associazione Impresa Sociale FabLab. «È una festa talmente ampia che andrà a toccare quasi tutti i quartieri della 3^ Circoscrizione, che è la più popolosa di tutto il Comune di Verona – spiega l’Assessore al Decentramento Federico Benini -. Sarà una festa per la comunità, all’insegna della partecipazione e del coinvolgimento di più fasce d’età. Ancora una volta l’Amministrazione si è mossa per far vivere i quartieri della nostra città».

«Riprendere le attività con così tante associazioni e cooperative afferenti al progetto S.T.E.P.S. è sicuramente una gioia. Non posso che ringraziando tutti i partner e tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno ricevuto un contributo o instaurato un rapporto di collaborazione col progetto S.T.E.P.S. – aggiunge il presidente della 3^ Circoscrizione Riccardo Olivieri -. Ricordo che i quartieri della 3^ Circoscrizione sono otto: in questa Festa d’Autunno riusciamo a coinvolgerne sei. Tutti gli appuntamenti sono liberi e gratuiti. Naturalmente la festa è aperta a tutta la città».

Elenco eventi

Sabato 23 settembre

STEPSpoint SAVAL - Via MARIN Faliero 77

9.30 -10.30 “Buon Compleanno Banco” con colazione condivisa (a cura di Cauto)

10.30 – 11.30 Attività per bambini 6/10 anni con famiglie: laboratori artistisci, percorso sensoriale di orto attivo e giochi sul riciclo (a cura di Sol.Co)

10.30 – 11.30 Ballo con aperitivo (a cura di Associazione Nuova Lessinia)

10.30 – 11.30 Presentazione libro “Il mito della crescita verde” (a cura del gruppo Circolo MDF – Movimento Decrescita Felice)

STEPSpoint STADIO - Via Scarabello 18

12.00 – 15.00 “Buon Compleanno Banco” con pranzo condiviso (a cura di Cauto)

12-00 – 15.00 “Fabfair” esposizione stand Repair Café e workshop di cucito, riparazione biciclette, spille personalizzate, riciclo della plastica e molto altro (a cura di Verona FabLab e Fondazione Edulife)

PARCO MAGGIOLINO – Via Friuli 42a

15.00 – 16.30 Spettacolo teatrale “Affollata solitudine” ( a cura di SpazioMio Teatro)

GLI ORTI DI SAN GIUSEPPE - Via Brigata Aosta 8/b

Dalle 16.30 Spazio “Insieme” (a cura di cauto e Associazione Gli Orti di San Giuseppe odv) e “Buon Compleanno banco” con merenda condivisa

PARCO MAGGIOLINO – Via Friuli 42a

17.30 – 19.00 Spettacolo teatrale “Affollata solitudine” ( a cura di SpazioMio Teatro)

STEPSpoint SAN MASSIMO - Piazza Risorgimento, 15

19.00 – 21.00 Presentazione murales di comunità e video-documentario sulla sua realizzazione (a cura di MAG Verona e Associazione Il Germoglio) a seguire “Buon Compleanno Banco” con “Letture in cortile” ed aperitivo (a cura di Cauto e MAG Verona)

Domenica 24 settembre

STEPSpoint ZONA NAVIGATORI - Casetta Maritati, Via Pigafetta 17

10.00 – 12.30 “Letture sotto gli alberi” animazione e giochi per bambini e bambine 3/10 anni (a cura di Aribandus Cooperativa Sociale)

10.00 – 12.30 “Cerchio delle mamme” presentazione spazio 0/3 anni (a cura de Il Melograno Vecchio)

10.00-12.30 “Mens sana in Corpore sano” circuito esercizi Nordic Walking e balli popolari per tutte le età (a cura dell’Università degli Studi di Verona – Scienze Motorie)

AREE VERDI di Via Selinunte

16.00 – 20.00 Attività per ragazzi/e. Partita di calcio per giovani 14-19 anni, attività creative e artistiche, battle di sturdy, parkour (a cura di Energie Sociali)

dalle 16.00 Passeggiata ecologica nel quartiere di Borgo Nuovo per tutte le età (a cura di Energie Sociali)

18.00 – 20.00 Musica e festa insieme (a cura di Energie Sociali)

STEPSpoint ART - presso la scuola di teatro SpazioMio in via Corte Salvi 4

17.00 – 18.30 Spettacolo teatrale “Affollata solitudine” ( a cura di SpazioMio Teatro)

STEPSpoint CHIEVO – Via Caprioli 5

18.30 – 19.30 “Sempreverde” reading (a cura del “Gruppo teatro” di AVOSS) e a seguire aperitivo e momento conviviale (a cura di Aribandus Cooperativa Sociale)

STEPSpoint ART - presso la scuola di teatro SpazioMio in via Corte Salvi 4

19.00 – 20.30 Spettacolo teatrale “Affollata solitudine” ( a cura di SpazioMio Teatro)

In caso di maltempo alcune attività potrebbero essere annullate o trasferite in spazi al coperto.