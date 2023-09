Oltre cento artisti all'International Salieri Circus Award di Legnago 

Tra circensi, danzatori e musicisti, sono oltre 100 gli artisti in scena alla terza edizione dell’International Salieri Circus Award, in programma al Teatro Salieri di Legnago dal 21 al 25 settembre 2023. A contendersi i prestigiosi Salieri d’Oro, d’Argento e di Bronzo, premi che possono cambiare una carriera, saranno 22 acts con artisti provenienti da 17 Paesi: Argentina, Brasile, Cile, Etiopia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Malesia, Messico, Mongolia, Russia, Svizzera, Taiwan, Ucraina, Usa. Selezionati dal direttore artistico Antonio Giarola e accompagnati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso, si sfideranno nei 22 numeri in programma, in singolo, in coppia e in troupe, dei due spettacoli di selezione, “Axur” e “Falstaff”, completamente differenti.

In primo piano, il virtuosismo sempre più raffinato dei numeri aerei: dalle atmosfere sognanti del cerchio della messicana Mar Meza, a quelle della danza al trapezio della svizzera Andrea Matousek; dal delicato contorsionismo aereo di Katrina Asfardi (Lettonia/Svizzera), al volo magico della brasiliana Nina Rodrigues appesa solo con la forza dei capelli. L’eleganza della coppia italo-argentina del Duo Rings agli anelli fa poi da contraltare alla prepotente fisicità dell’italiano Davide Zongoli al palo aereo.

Tornando con i piedi per terra, sono da ammirare le evoluzioni acrobatiche in banchina della Troupe Crazy Flight, dall’Ucraina, e il mano a mano in salsa africana del Duo Sabawian dall’Etiopia, ma anche il verticalismo di Giordan Anselmi Alessandrini per l’Italia, esplosivo e vorticoso, e Jonathan Victoria per la Francia, sinuoso ed elegante, allievo del grande Oleg Izossimov. Fa storia a sé l’acrobazia comica del mano a mano della coppia ucraina del Duo Twins. Non poteva poi mancare, tra le discipline più classiche delle arti circensi, il contorsionismo, che vede in scena due numeri di alta scuola: quello modernissimo, quasi un saggio di “flexing acrobatics”, del finlandese Kalle Pikkuharju, e quello più tradizionale, ma non per questo meno intrigante, del Duo Contortion, dalla Mongolia, alle prese con arco e frecce per un curioso biathlon circense.

Tre i numeri in gara per la giocoleria: quella bizzarra, piuttosto clownesca, dell’ucraino Mr. G (per l’anagrafe Grygoriy Lovygin), quella altrettanto curiosa del mimo-giocoliere francese Alejandro Escobedo, uno dei nuovi talenti della scena internazionale, e quella alquanto insolita del duo russo One Heart, che mescola giocoleria e ginnastica acrobatica. Per la parte comica dello spettacolo, che non può mai mancare in uno spettacolo circense, spiccano tre talenti italiani: il curiosissimo teatro con i piedi (“Feet Theatre”) dell’eccentrico Monsieur David, al secolo Davide Rausa, e il non meno curioso “ventriloquismo lirico” di Daniele Tommasi e Naimana Casanova.

Completano il cast del Festival il vorticoso numero di pattinaggio degli ucraini del Duo Drive, lo straordinario e quasi irreale numero di diabolo del taiwanese Hng Thean Leong, considerato tra i migliori di sempre al mondo, la magica ruota (Cyr Whell) dell’americano Alex Oliva, e il sorprendente numero delle “spade fluenti” (“Flowing Swords”) del leggendario e misterioso Titos Tsai, da Taiwan, in un’esibizione mozzafiato che mescola acrobazia, danza e arti marziali come in un’antica battaglia tra samurai.

Gli artisti ospiti nel Gran Gala di lunedì 25 settembre

Nello show conclusivo del 25 settembre, al termine del quale verranno consegnati i premi, è in programma la presenza di ospiti d’eccezione. Anatoliy Zalevskyy sarà l’ospite d’onore, riceverà il Salieri di Platino alla carriera e si esibirà nel numero che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Insignito dal suo Paese del massimo riconoscimento di “Artista Onorario dell’Ucraina”, Clown d’Oro al Festival del Circo di Montecarlo, Medaglia d’Oro al Festival Mondial du Cirque de Demain, star del Cirque du Soleil, applaudito nei più grandi spettacoli del mondo, ha fondato, oltre alla compagnia Rizoma, un centro di formazione per l’educazione e l’insegnamento delle arti circensi destinato ai giovani. Negli ultimi anni si è dedicato anche alla direzione artistica ed è attualmente Direttore Artistico di “Tilt”, l’ultima produzione di “Le Cirque Top Performers”.

Ospite speciale sarà la rinomata compagnia Teatro Necessario che presenterà un estratto di “Clown in Libertà”, spettacolo che ha ottenuto straordinari successi in giro per il mondo negli ultimi 25 anni. Momenti di euforia e risate con tre esilaranti, talentuosi e buffi personaggi - Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori – che si esibiranno in numeri incredibili per divertire e stupire il pubblico. La musica da loro eseguita è la colonna portante: accompagna, scandisce e ritma ogni segmento ed ogni azione, anche durante le acrobazie più impensabili. Al legnaghese Jacopo Maria Bianchini verrà consegnato il Premio Città di Legnago da parte del sindaco Graziano Lorenzetti.

La terza edizione è in programma dal 21 al 25 settembre 2023, come sempre nella bellissima cornice del Teatro Salieri di Legnago, la città che ha dato i natali al noto compositore Antonio Salieri. La musica viene eseguita dal vivo dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso, protagonista di importanti progetti di rilevanza internazionale, spaziando dalla musica sinfonica al pop rock. L’orchestra accompagnerà le performance degli artisti in scena, rendendo così il circo un'esperienza artistica di alto livello emozionale.

Le prevendite sono attive online sul sito della manifestazione www.saliericircus.it e su www.ticketone.it.