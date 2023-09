Giornate europee del patrimonio: "Palazzo Miniscalchi: da dimora privata a casa museo"

In occasione delle "Giornate europee del Patrimonio 2023", è stata organizzata una visita guidata a Palazzo Miniscalchi che rappresenta uno splendido esempio di architettura tardo-gotica impreziosito dalla facciata dipinta a fresco verso la fine del XVI secolo. Per cinque secoli, fino al 1977, fu la residenza della nobile famiglia Miniscalchi ed oggi, per volontà dell’ultimo discendente del casato, è la sede del Museo Miniscalchi-Erizzo.

Il nucleo principale delle collezioni museali è rappresentato dai reperti provenienti dalla celebre Wunderkammer dell’erudito veronese Ludovico Moscardo. Bronzetti e placchette rinascimentali si affiancano a reperti archeologici, armi e armature, dipinti, arte sacra e icone russe. Completano il percorso la sala da pranzo con tavola imbandita e preziose porcellane francesi di età napoleonica, l’antica Biblioteca di famiglia e la cappella domestica.

