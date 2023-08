Visita guidata al cimitero monumentale di Verona

Nel 1806 fu esteso al Regno d’Italia l’editto napoleonico di Saint Cloud, che stabilì per ragioni igienico-sanitarie e politiche la collocazione dei cimiteri al di fuori delle mura cittadine e l’uguaglianza tra le tombe per evitare discriminazioni tra i defunti, a eccezione di quelle di personaggi illustri. La città di Verona, di conseguenza, si trovò di fronte alla necessità di individuare un sito adeguato per il proprio camposanto: la ricerca richiese circa due decenni e nel 1826 fu acquisita allo scopo la vasta area del Campo Marzo, all’altezza di Porta Vittoria.

Il Cimitero Monumentale di Verona fu edificato a partire dal 1828 sulla base del progetto elaborato dall’architetto Giuseppe Barbieri, che scelse lo stile neoclassico per la nuova importante architettura civile. Il risultato, dopo anni di intenso lavoro, fu la creazione di un nuovo polo urbano al di là del fiume Adige, simbolico elemento di separazione tra la “città dei vivi” e la “città dei morti”. Ripercorreremo così la storia della creazione di questi importantissimi luoghi della città e scopriremo i personaggi che qui a Verona hanno trovato.

Molti saranno i monumenti che visiteremo insieme alla nostra guida autorizzata: non mancheranno le curiosità più interessanti sui metodi funerari e gli usi e costumi che si instaurarono nei primi del Novecento per onorare i propri defunti. Un viaggio nel tempo per scoprire le antiche tradizioni della nostra cultura.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link: www.venetosegreto.com/eventi/