Al Forte Gisella il Festival dello Sport

Che lo sport faccia bene alla salute è ormai scientificamente provato. Ma l’attività fisica ha effetti benefici anche sull’ambiente. Il processo di tale interazione verrà spiegata il prossimo weekend durante un talk dedicato a questo interessante binomio. Sarà solo uno dei tanti appuntamenti in programma al Fort4Sport, il festival dello sport di sabato 23 e domenica 24 settembre a Forte Gisella.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

È qui che si sono date appuntamento le associazioni sportive attive nella Circoscrizione 4^ per illustrare programmi e proposte e dare agli aspiranti nuovi iscritti la possibilità di sperimentare le diverse discipline sportive. Una sorta di palestra a cielo aperto in cui tutti potranno entrare, bambini, adulti ma anche persone meno giovani, lo sport non conosce età e non è mai troppo tardi per iniziare.

Il festival, promosso dalla Circoscrizione 4^ con AiCS Verona, vedrà anche momenti di approfondimento con nutrizionisti, mental coach e psicologi dello sport. In particolare si parlerà dei recenti studi sulla longevità e su come conquistarla e sul rapporto tra sport e ambiente.

Tra le varie associazioni del quartiere è prevista anche la partecipazione di AVIS, che sarà presente entrambi i giorni per informare i veronesi sull’importanza delle donazioni del sangue. Soddisfatto dell’organizzazione il presidente della Circoscrizione 4^ Alberto Padovani. «Tutte le associazioni hanno fin da subito dimostrato una grande volontà e sinergia nel voler realizzare e partecipare a questa iniziativa. Valore aggiunto del festival saranno i momenti di approfondimento in cui i cittadini potranno fare domande sui vari temi proposti».

«L’idea iniziale era quella di creare un format adatto alle famiglie del quartiere per dare loro la possibilità di avvicinare i figli al mondo dello sport, ma confidiamo che la qualità del programma attirerà veronesi anche dalle Circoscrizioni vicine», aggiunge il presidente della Commissione Sport Diego Talarico. Alla conferenza ha partecipato la responsabile dei progetti sportivi di AiCS Verona Silvia Bertino. Il festival si svolge sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 10 alle 19, presenti area bar e food truck. Informazioni sulle pagine social di AiCS Verona.