"La famiglia Addams", il musical al Teatro Nuovo San Michele il 23 settembre 2023:

BIGLIETTI: https://shorturl.at/kpKR4

Arriva il musical de LA FAMIGLIA ADDAMS

Su licenza ufficiale di Theatrical Rights Worldwide (TRW)

Approdato con successo a Broadway nel 2009, il musical dedicato all’eccentrica e gotica famiglia americana protagonista di film, serie tv (che festeggia quest’anno i 50 anni), e strisce a fumetti, famosa in tutto il mondo per il brillante umorismo nero, i travolgenti paradossi e la pungente satira di costume, si avvale dei testi di Marshall Brickman e Rick Elice e delle musiche di Andrew Lippa. È una serata speciale a casa Addams: durante l'annuale riunione di tutti i membri della famiglia (vivi, morti e indecisi) la primogenita Mercoledì annuncia che si è innamorata di Lucas, un giovane ragazzo cresciuto in una noiosa e rispettabile famiglia.

Spaventata dalla possibile reazione della madre, Mercoledì decide di confidarsi con il padre, Gomez Addams, facendogli giurare di non rivelare a Morticia del suo fidanzamento con Lucas e della sua proposta di matrimonio. È la prima volta che Gomez tiene un segreto alla sua adorata consorte. Tutto cambierà completamente per entrambe le famiglie nella notte cruciale in cui gli Addams invitano a cena Lucas e i suoi genitori Mal e Alice. La tensione salirà alle stelle, tra sospetti, equivoci, incidenti, confessioni, stramberie. Grazie all'aiuto degli antenati e di tutti i membri della strampalata famiglia anche questa storia avrà il suo lieto fine, per vivere tutti infelici e scontenti!

Info: https://www.uvmusical.it.