Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'1 al 3 dicembre 2023

Numerosi gli eventi interessanti a Verona e in provincia anche per questo nuovo weekend. Vediamo di seguito tutte le migliori iniziative in programma dall'1 al 3 dicembre 2023.

L'EVENTO TOP

Verona Antiquaria

Domenica 3 dicembre Piazza San Zeno, Piazza Corrubio e le vie limitrofe del quartiere tornano ad ospitare Verona Antiquaria, il consueto appuntamento dedicato al vintage, al collezionismo, al modernariato e all’antiquariato. Sono presenti oltre 200 espositori provenienti da tutto il nord Italia, che offrono ai visitatori arte ed oggettistica di antiquariato, mobili, soprammobili, tappeti, oggetti e vestiti di modernariato, vintage e collezionismo.

MANIFESTAZIONI

Marcia del Giocattolo

Torna domenica in città la Marcia del Giocattolo, l'evento podistico solidale che quest'anno è arrivato alla sua 46esima edizione. L'evento prevede tre diverse modalità di partecipazione, con percorsi adatti a tutti: la partenza è sempre da piazza Bra, in un'atmosfera natalizia davvero unica.

Turista nella mia città

Domenica 3 dicembre torna l'iniziativa "Turista nella mia città". Una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire, o riscoprire, gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei Musei civici di Verona.

Mercatini di Natale a Verona

Verona, città patrimonio dell'Unesco e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. Anche quest’anno i Mercatini di Natale animeranno il centro della città. Ci saranno la Casa di Babbo Natale, la pista di ghiaccio, le casette di legno e il cielo stellato. La manifestazione è in programma fino al 26 dicembre.

Festa della Verza Moretta

La Festa della Verza Moretta si svolge anche per questo fine settimana fino al 3 dicembre. Durante tutti i giorni di fiera ci sarà l’opportunità di degustare piatti a base di Verza Moretta. Gli stand gastronomici apriranno tutti i giorni alle 19, domenica anche a pranzo.

Il Regalo di Natale

Valeggio sul Mincio propone la decima edizione de "Il Regalo di Natale". Domenica 3 dicembre, circa 60 espositori saranno protagonisti di questo evento, che aprirà il calendario degli appuntamenti natalizi, dando continuità allo stile e alla qualità che hanno da sempre caratterizzato in modo esemplare le manifestazioni della nostra cittadina.

A Castel San Pietro i segreti del passato e le meraviglie del cielo

Un suggestivo viaggio nel tempo e nello spazio, alla scoperta dei segreti del passato e delle meraviglie del cielo. Castel San Pietro torna ad accogliere i visitatori con una nuova serie di eventi dedicati alla storia e all’astronomia. Da sabato 18 novembre a domenica 3 dicembre, il ciclo di appuntamenti animerà l’ex caserma asburgica, proprietà di Fondazione Cariverona.

Villaggio di Natale Flover

Torna a Bussolengo il Villaggio di Natale Flover, il luogo più magico al mondo, un posto senza tempo che scalda il cuore, riaccende le tradizioni, fa risuonare l’aria dei sogni che sono nostri fin da quando siamo bambini. Da sabato 4 novembre, fino a domenica 7 gennaio, il Villaggio di Natale rimarrà aperto tutti giorni.

MUSICA

Kob Fest

Torna sabato 2 dicembre il Kob Fest, un evento a suon di musica punk rock & Ska organizzato da Kob Records, etichetta discografica veronese, che fu anche storico negozio di dischi in Veronetta dal 1996 al 2011 e da allora solo shop online. Per celebrare l'evento tutte bands che fanno o hanno fatto parte della scuderia Kob Records, fatta eccezione per gli ospiti inglesi Wonk Unit. Le bands si alterneranno su due palchi, senza un attimo di sosta per una giornata all'insegna della musica e del divertimento.

A Duke Ellington piaceva il tango

Appuntamento sabato sera presso Fuori Binario a Verona. Il programma propone un incontro tra due musicisti guidati da curiosità e amicizia e provenienti da svariate esperienze musicali: dalla musica colta al jazz, dall’improvvisazione libera alla musica per il teatro e cinema.

SmogMagica

Venerdì 1 dicembre ore 21 al Teatro Alcione di Borgo Venezia la SmogMagica in concerto: cover band de Le Orme e PFM.

Natale Solidale con Musica e Arte

Merysse, l'alter ego musicale di Maria Teresa De Pierro, talentuosa cantautrice e fervente sostenitrice dell'arte come strumento di solidarietà, sta per regalare a Verona il concerto di beneficenza "Natale Solidale con Musica e Arte", venerdì 1 dicembre, al Teatro Blu.

problemidifase

Problemidifase terrà un concerto nell'ambito della rassegna Art'Inverno sabato 2 dicembre nel centro sociale G.Benini a Villafranca di Verona. Si tratta della quinta serata della rassegna musicale organizzata da Art'Inverno.

Vrec D’autore

Torna Vrec D’autore, la rassegna di musica d’autore promossa dall’etichetta discografica veronese in una location storica del centro città come le Cantine de L’Arena. L’appuntamento è in programma venerdì 1 dicembre e vedrà due artisti d’eccezione condividere il palco del locale in piazzetta Scalette Rubiani, 1 a Verona: serata dedicata ai giovani con i progetti EGO59 e CHIANLUCA.

TEATRO

Snowflake

Sabato sera al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo un racconto natalizio in cui l’ironia traccia i contorni di parole non dette, di sentimenti ambivalenti. Sullo sfondo la società inglese in profonda trasformazione. Al centro, il complicato rapporto tra un padre e una figlia, incapaci di capirsi, profondamente distanti, nella testa e nella geografia, ma al tempo stesso anche profondamente uniti. È "Snowflake", una pièce del drammaturgo inglese Mike Barlett interpretata da tre nomi di rilievo del panorama teatrale e cinematografico italiano.

Due passi sono

Cri e Pe, due piccoli esseri umani, un uomo e una donna dalle fattezze ridotte, non possono muoversi, atterriti dalla paura di un fuori sconosciuto. Cosa sono i desideri? Di cosa ha bisogno l’uomo per essere felice? Se lo chiedono i due interpreti di "Due passi sono", una favola poetica di 45 minuti scritta-diretta-interpretata da Cristina Minasi e Giuseppe Carullo, che ha vinto il Premio Scenario per Ustica 2011 e il Premio In-Box 2012 e finalmente arriva a Verona questo sabato 2 dicembre nel Teatro Fucina Machiavelli.

Zona Franca

Arriva venerdì 1 dicembre a portare un pizzico di prorompente follia al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, lo spettacolo "Zona Franca", una produzione Teatro C’Art Comic Education, di e con Federica Mafucci, per la regia di André Casaca.

Recital – 20 di risate

Sarà una serata di teatro seguita da un momento conviviale di solidarietà quella di sabato 2 dicembre al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda, organizzata dal Comune in collaborazione con Fondazione Aida. Alle ore 21 andrà in scena Debora Villa in "Recital – 20 di risate", uno spettacolo che contiene i venti testi più famosi di Debora Villa, raccolti nella sua ventennale carriera sui palchi televisivi e teatrali. Verrà proposto il meglio del suo repertorio, dalle gag sull’universo femminile e sulla varia umanità, alle favole raccontate con graffiante cinismo comico.

Le Sedie

Torna in scena al Modus il Teatro Impiria con "Le Sedie" di Eugène Ionesco, venerdì 1 e sabato 2 ore 21, domenica 3 ore 18 e mercoledì 6 alle ore 21. Lo spettacolo per la regia di Gherardo Coltri si propone come una farsa tragica di incredibile attualità per questi infausti tempi nostri, dove la comicità si fa sberleffo.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Diabolik Chi sei? - «Diretto da Antonio e Marco Mainetti, è il terzo film sul re del terrore interpretato da Giacomo Gianniotti. Diabolik e la sua complice, nonché amante, Eva Kant (Miriam Leone) sono pronti a mettere in atto un nuovo ingegnoso piano, mentre l'ispettore Ginko (Valerio Mastandrea) cercherà ancora una volta di impedire alla coppia di portare a termine la loro missione e riuscire finalmente ad arrestarli». Regia: Antonio e Marco Mainetti.

MOSTRE

Robert Doisneau

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona, dal 15 novembre 2023 al 14 febbraio 2024 sarà possibile visitare l’esposizione "Robert Doisneau", la grande retrospettiva sul celebre fotografo francese. La mostra, curata da Gabriel Bauret, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Verona, ripercorre la vicenda creativa del grande artista francese, attraverso 135 immagini in bianco e nero, tutte provenienti dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau a Montrouge, nell’immediata periferia sud di Parigi.

Presepi dal mondo a Verona

Da sabato 18 novembre 2023 a domenica 14 gennaio 2024, presso il Palazzo della Gran Guardia, è ospitata la 39esima edizione della rassegna internazionale del presepio nell’arte e nella tradizione "Presepi dal mondo a Verona". La "Mostra Internazionale del Presepio", è un’occasione unica per condividere un momento speciale. Con oltre 400 capolavori provenienti da tutto il mondo, la mostra è nel Guinness dei primati. Si tratta di una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Due mostre e un convegno dedicati a Olivetti: "Dal Belpaese allo Spazio, l’informatica italiana"

Da sempre l’eccellenza italiana è conosciuta nel mondo e sono tanti i personaggi che si sono distinti in diversi ambiti: dalla scienza alla cultura, dall’arte alla tecnologia. Tra questi pionieri c’è di certo Camillo Olivetti inventore, artigiano, fondatore dell'impresa che il figlio Adriano ha consegnato al mito e alla storia. Alla famiglia Olivetti, il Centro "Cultura di impresa" del dipartimento di Management e il museo di Storia dell’informatica del dipartimento di Informatica dell'università di Verona dedicano due mostre e una tavola rotonda in programma nel mese di novembre.

The Space Between Us - Artists for Pride

Il progetto "The Space Between Us - Artists for Pride", visitabile a Verona dal 12 ottobre al 17 dicembre presso Spazio H83, nasce dalla collaborazione tra l'associazione di promozione sociale In Habitat e il collettivo artistico Artists for Pride. Si tratta della prima iniziativa congiunta, volta a sensibilizzare il pubblico su tematiche legate alla queer culture. Il nucleo concettuale della mostra ruota attorno al dialogo profondo tra le opere d'arte e il pubblico. L'ottica del gioco, della relazione con lo spazio e con "l’altro" sono l’essenza del progetto.

Lo stesso cielo, ogni notte

Kromya Art Gallery Verona presenta, dal 6 ottobre al 2 dicembre 2023, "Lo stesso cielo, ogni notte", prima personale di Luca Marignoni, a cura di Luca Massimo Barbero. La poetica di Luca Marignoni (Cles, Trento, 1989) si concentra sul tema del limite, inteso come orizzonte fra il visibile e l’invisibile, ma anche come opportunità per immaginare un altrove nel quale la mente possa espandersi senza barriere. Lavorando prevalentemente per sottrazione, l’artista evoca una profondità che va oltre la superficie stessa, dove ciò che sarebbe invisibile sotto il bagliore diretto dello sguardo vibra infine a fuoco.