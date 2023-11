Grandi nomi della musica punk rock & Ska in concerto al The Factory per il Kob Fest

Torna il Kob Fest, un evento a suon di musica punk rock & Ska organizzato da Kob Records, etichetta discografica veronese, che fu anche storico negozio di dischi in Veronetta (Verona) dal 1996 al 2011 e da allora solo shop online. Per celebrare l'evento tutte bands che fanno o hanno fatto parte della scuderia Kob Records, fatta eccezione per gli ospiti inglesi Wonk Unit. Le bands si alterneranno su due palchi, senza un attimo di sosta per una giornata all'insegna della musica e del divertimento. All'esterno della struttura ci sarà un fornitissimo food truck che funzionerà per tutta la durata dell'evento.

APERTURA PORTE: 14

PALCO 1 PALCO 2 (ACUSTICO)

ASHPIPE: 15 – 15:40 ATARASSIA GROP (set acustico): 15:50 – 16:20

THE TWINKLES: 16:30 – 17:10 MAURI CLASH & LA ZIA: 17:20 – 17:40

SKASSAPUNKA: 17:50 – 18:30 LOS FASTIDIOS (set acustico): 18:40 – 19:10

WONK UNIT: 19:20 – 20 MAURI CLASH & LA ZIA: 20:10 – 20:30

FFD: 20:40 – 21:30 ASHPIPE (set acustico): 21:40 – 22:10

LOS FASTIDIOS: 22:20 – 23:20 MAURI CLASH & LA ZIA: 23:30 – 23:50

ATARASSIA GROP 00:00 – 01:00

ATARASSIA GRÖP: La leggendaria combat punk band di Como è tornata on the road per festeggiare il 30° anniversario e lo ha fatto nei migliori dei modi conl'uscita del loro nuovo EP "Brace Sotto Cenere" e una decina di date tra Italia e Germania, per un tour celebrativo che terminà con un esplosivo doppioset (acustico & elettrico) al KOB FEST di Verona. Gli Atarassia Gröp nati nel 1993, con all'attivo 3 albums (due dei quali "Aqui Estamos" e "Non si può fermare il vento" su Kob Records), un minialbum, un ep (su Kob Records) e svariate partecipazioni a compilations nazionali ed internazionali, sono una delle bands più rappresentative della scena punk indipendente italiana degli degli anni novanta e primi decennio del duemila, con centinaia di concerti sui palchi di tutta Europa.

LOS FASTIDIOS: la band veronese più conosciuta nel mondo, che si può considerare ormai come band di punta del panorama punkrock e ska mondiale, dal 1991 senza soste, sulle strade e sui palchi di tutto il mondo. Con oltre cento concerti all'anno, portano ovunque, tutta la loro positiva energia, a suon di Ska-2Tone, Streetpunk, Rock'n'Roll, BritPop ed Early-Reggae, il tutto nel nome del divertimento "pensante", riempiendo le dance halls di tutti i clubs, dal primo all'ultimo secondo di concerto. Alla voce solista originale di Enrico si è aggiunta da alcuni anni la dolce ed adorabile voce di Elisa Dixan che ha dato alla band un nuovo ed ancora più coinvolgente mood. Un 2023 molto intenso per la band, reduce da un tour mondiale nel quale ha promosso l'ultimo e dodicesimo album "Revolt", uscito a marzo su Kob Records e definito dalla stampa specializzata mondiale come il miglior lavoro di sempre della band.

FFD: band italiana nata a Parma nel 1992, affermatasi come una delle più apprezzate realtà musicali della scena punkrock italiana. Il leggendario primo album, Hasta La Baldoria, pubblicato nel 1996 dalla Kob Records e diviso con gli amici Los Fastidios, è stato ristampato due anni fa in vinile colorato dalla stessa Kob Records. A Ottobre 2021, un terribile lutto ha purtroppo colpito la band e tutti i fans, infatti terminate le registrazioni dell'ultimo album, il grande Mono (alias Alessio Cattabiani), fondatore, cantante della band, nonchè nota figura della scena punk rock europea, viene improvvisamente a mancare. Il disco Revolutionary Boy, uscito postumo, prodotto da Kob Records, gli viene dedicato. In suo nome viene creato il festival punk Monorama, del quale si sono già svolte due edizioni, nel 2022 e nell'estate 2023.

ASHPIPE: band di Volpedo/Voghera nata nel 2007. Musica e impegno sociale fanno di questa band uno dei gruppi più importanti della scena punkrock/ska italiana, caratterizzati dalla presenza sul palco anche di un violino. Dopo un primo album datato 2008, approdano alla Kob Records con il loro secondo lavoro discografico Born Bad al quale seguirà nel 2020 (dopo un ep datato 2013) l'album "Sbandati", fino ad arrivare al nuovissimo album "Giostre e Baracconi" uscito per Kob Records ad inizio novembre. La band si è fatta conoscere ed apprezzare anche all'estero grazie ai numerosi concerti in Germania, Scandinavia, Svizzera, Austria, Polonia, Slovacchia, UK (lo scorso anno anche sul palco del Rebellion Festival di Blackpool) oltre che in Italia. Arrivano quindi carichissimi a Verona per presentarci le nuove tracce del nuovo e bellissimo album.

SKASSAPUNKA: vengono da Lainate (Milano), una delle migliori band ska-punk del panorama nazionale ed internazionale, affermatissimi in ogni angolo d'Europa, grazie anche ai moltissimi concerti tenuti sui palchi di tutto il continente. Dopo un primo ep ed il primo album "Di Vento in Vento" approdano alla Kob Records con la quale realizzano i successivi tre albums "Il gioco del silenzio" (2015), "Rudes Against" (2016) e "Adelante" (2018), quest'ultimo celebra il loro primodecennale on the road. Pochi mesi fa è uscito invece il loro nuovo album "Aldilà del nostro cielo" autoprodotto dalla band stessa. La loro energia esplosiva sul palco conquisterà tutto il pubblico del Kob Fest!

THE TWINKLES: i The Twinkles, si formano nella provincia trevigiana nell’ottobre 1996. La band è capitanata dall’attivissimo chitarrista Nick Mess. Da sempre devoti al più puro punk rock di marca settantasettina d'oltremanica, immediato, melodico e super coinvolgente con chiare influenze The Boys, Social Distortion, New York Dolls, etc. . I loro tour in Germania, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Norvegia, Inghilterra, li portano fin da subito ad essere apprezzati e seguiti da fans di tutta Europa (in Inghilterra nel 2010 fecero un tour come support band dei leggendari punkrockers inglesi 999). Il loro omonimo album uscito per la Kob Records nel 2001 fu per anni uno dei best sellers dell'etichetta veronese. Seguiranno poi svariati ep, altri due albums "We Come Along" (2018) e la raccolta "25 Years of Punk Rock" (2021) che celebrò il loro 25mo anniversario on the road.

MAURI CLASH & LA ZIA: Mauri Clash apprezzatissimo "one man band" milanese, che con la sua inseparabile chitarra acustica porta i classici del vecchio punk rock nei locali di tutta Europa. Ha partecipato a Manchester (UK) allo Strummer Camp Festival in memoria di Joe Strummer dei The Clash ed è ospite fisso ogni anno sull'Almost Acoustic Stage del Rebellion Festival di Blackpool (UK). Per il Kob Festival, per il suo acoustic show si presenterà accompagnato alla batteria da un ospite speciale: Giacomo Carraro conosciuto come "La Zia", storico batterista dei Los Fastidios dal 2001 al 2014!

WONK UNIT: Gli ospiti di questa grande giornata organizzata da Kob Records: da Londra, per la prima volta a Verona, una delle migliori punkrock bands in circolazione, da molti definiti i campioni indiscussi dell'underground britannico. Nati nel 2005 dalle ceneri dei precedenti The Flying Medallions, gli scatenatissimi skaters Wonk Unit, capitanati da Alex 'Daddy' Wonk, con il loro esplosivo punk rock di chiara matrice californiana, faranno la gioia ed il pogo del grande pubblico del Kob Fest!!! Vedere per credere.

Los Fastidios / tour foto promo ufficio stampa Kob Records