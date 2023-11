A Veronella la Festa della Verza Moretta

La decima edizione della Festa della Verza Moretta ricca di iniziative. La festa si terrà per tre fine settimana consecutivi: dal 17 al 19 novembre, dal 23 al 26 novembre e dal 30 novembre fino al 3 dicembre.

Durante tutti i giorni di fiera ci sarà l’opportunità di degustare piatti a base di Verza Moretta. Gli stand gastronomici apriranno tutti i giorni alle 19, domenica anche a pranzo. Si possono avere tutte le info relative al programma seguendo le pagine social della Pro Loco di Veronella.

Domenica 26 novembre alle 10 nella chiesa parrocchiale verrà celebrata la tradizionale Giornata del Ringraziamento di Veronella. Tra gli appuntamenti anche la mostra varietale, degustazioni di piatti tradizionali a base di Verza Moretta, camminata non agonistica nei campi coltivati e sfilata storica tra le vie del paese.

Sono inoltre previsti laboratori per i più piccoli, visite guidate in campagna per le scolaresche e non mancherà la tipica fiera con l’esposizione dei mezzi agricoli. Per gli appassionati di fotografia, verrà proposto un contest con cui verranno premiati i più abili a immortalare uno scatto creativo della regina di Verona, la verza, appunto.