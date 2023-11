Merysse trasforma la musica in solidarietà: un concerto di beneficenza illumina Verona

Preparatevi a immergervi in un evento straordinario che fonde la magia della musica con la generosità del cuore. Merysse, l'alter ego musicale di Maria Teresa De Pierro, talentuosa cantautrice e fervente sostenitrice dell'arte come strumento di solidarietà, sta per regalare a Verona il concerto di beneficenza "Natale Solidale con Musica e Arte", il prossimo 1 Dicembre, al Teatro Blu, in Piazza Giovanni XXIII.

Come Presidente e Fondatrice di Istinti Artistici, Merysse ha coinvolto, attraverso la collaborazione con Verona Song Contest, una gamma straordinaria di artisti, tutti uniti per una nobile causa. Lo scopo? Raccogliere fondi destinati a sostenere coloro che sono stati duramente colpiti dalle recenti alluvioni. L'associazione beneficiaria, gli Amici di Paride ODV, si è distinta per la sua incrollabile dedizione nel soccorrere le comunità afflitte dalle calamità naturali.

Questo evento non è solo un concerto: è un'esperienza che si trasforma in un reale aiuto e supporto per le persone colpite. Il progetto presentato da Istinti Artistici, fa eco all'iniziativa di successo svoltasi a Benevento lo scorso 29 Agosto durante Città Spettacolo in cui si sono raccolti fondi per le realtà musicali alluvionate di Faenza. Merysse, con il suo spirito altruista, si è completamente dedicata a questa iniziativa, dimostrando come la musica sia una potente forza in grado di cambiare destini.

Il concerto, all'insegna del Natale, viaggerà attraverso una sinfonia di note che abbracciano ogni genere musicale, con la partecipazione di talenti provenienti da diverse zone del Veneto. Una serata magica in cui emozioni autentiche si fonderanno con un unico obiettivo: raccogliere fondi che saranno interamente devoluti per sostenere le famiglie e le comunità devastate dalle alluvioni. Questo evento è il proseguimento di un impegno reale e tangibile per portare sollievo e speranza a chi ne ha bisogno. È un'opportunità per Verona di dimostrare la forza della solidarietà, trasformando la passione per la musica in un gesto d'amore e supporto tangibile.

Data: 1 Dicembre

Luogo: Teatro Blu, Piazza Giovanni XXIII, Verona

Orario: Ore 21

Ingresso Libero

Con il Patrocinio della 5a Circoscrizione del Comune di Verona

Siete tutti invitati a prendere parte a questa serata memorabile, a condividere la bellezza della musica e a contribuire con un gesto di solidarietà che fa la differenza nelle vite delle persone colpite dalle alluvioni. Unitevi a questa straordinaria sinfonia di generosità e speranza!