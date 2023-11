Visita guidata: "Buon compleanno, Maria!"

2 dicembre 1923 - 2 dicembre 2023. In occasione del centenario della nascita di Maria Callas "la Divina", nel giorno del suo compleanno, Ippogrifo Guide propone un itinerario per conoscerla meglio. Un'infanzia difficile, una madre senza scrupoli, una carriera fantastica e poi... Verona. Una guida vi accompagnerà nei luoghi da lei frequentati, vi parlerà del suo rapporto con la città, di curiosità e aneddoti legati alla sua vita. Sosterete davanti alla sua casa in città, una delle molte in cui ha abitato nel suo girovagare di teatro in teatro. Visiterete la chiesa dove si è celebrato il matrimonio con il veronese Giovanni Meneghini e rivivrete l'atmosfera preopera nel periodo della riscossa del melodramma: Inoltre ascolterete la sua voce dal primo disco registrato.

Appuntamento ore 14.30 al Caffè Liston 12, piazza Bra, Verona. Costo: 13 euro comprensivi di caffè e radio con auricolari Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091.

Foto: Associazione Guide Ippogrifo