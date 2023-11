Visita guidata: "Palazzo Montanari e le colline della Valpolicella"

San Pietro in Cariano

Palazzo Montanari è una villa padronale trecentesca situata sulla collina di Bure nel cuore della Valpolicella classica. La casa torre con colombara è la parte più antica. Dal 1400 in poi, in epoca veneziana, la villa perse la sua funzione militare e fu utilizzata come centro amministrativo dei fondi agricoli.

Nella seconda metà del XV secolo questa corte con “casamenta”, orto, aia, “caneva” e “brolo” venne convertita a scopi abitativi e agricoli. Nel corso dei tre secoli successivi divenne villa padronale con saloni per le feste, “roccolo” di caccia e chiesetta. Dalla villa si gestivano i fondi agricoli, si assolvono le funzioni religiose e si amministra la giustizia. In seguito, con l’evoluzione del Rinascimento, la villa fu anche luogo di villeggiatura primaverile ed estiva per le nobili famiglie. L’attuale configurazione risale alla fine del ‘700. Oggi Palazzo Montanari continua la sua vocazione antica e produce i pregiati vini ed olio extravergine di oliva della Valpolicella.

NOTA BENE: per chi volesse, al termine della visita guidata è possibile effettuare una degustazione vini oppure, in alternativa, sorseggiare un buon bicchiere di vino della tenuta agricola (non inclusi nel biglietto).

