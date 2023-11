Visita guidata: "Verona ebraica"

Alcuni angoli del centro storico sono stati protagonisti e testimoni della presenza della comunità ebraica nei secoli. Luogo simbolo è il ghetto che, seppur oggetto di interventi di recupero e di rinnovamento urbanistico, preserva memorie antiche.

La visita alla Sinagoga completa la nostra passeggiata. Appuntamento alle 11.30 davanti alla Sinagoga di via Rosani.

Contributo richiesto per la visita guidata: 12 euro a persona. L'entrata in Sinagoga è gratuita. Posti limitati. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 29/11, contattando direttamente le guide via SMS o whatsapp: 3495300374. Percorso adatto a tutti. Durata circa un’ora e mezza

Foto Manuela Uber Assoguide Verona