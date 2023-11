Turista nella mia città: ingresso a 1 euro nei musei civici di Verona e visite guidate per la prima domenica del mese

Singola visita guidata: 5 euro a persona più il biglietto d'ingresso (in occasione della prima domenica del mese ingresso a 1 euro per tutti)

Domenica 3 dicembre 2023 torna l'iniziativa "Turista nella mia città". Una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire, o riscoprire, gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei Musei civici di Verona.

Sono in programma visite guidate in queste sedi:

Nuovo appuntamento il 3 dicembre 2023 con le domeniche a 1 euro nei Musei civici di Verona, l'iniziativa che permette di visitare musei e monumenti a tariffa agevolata la prima domenica del mese.

Per la Casa di Giulietta i biglietti saranno disponibili solo online - fino a esaurimento delle disponibilità - sul sito museiverona.com. Si consiglia comunque di acquistare il biglietto online in anticipo anche per visitare gli altri musei.

Di seguito le sedi coinvolte:

La visita guidata dura un'ora. Il costo di ogni singola visita è di 5 euro a persona più il biglietto d'ingresso. Si svolge in occasione della prima domenica del mese ingresso ad 1 euro per tutti. Per i ragazzi sotto i 14 anni la visita è gratuita (solo accompagnati). Il pagamento avviene in loco all'arrivo. I posti sono limitati.

Iscrizione obbligatoria entro le ore 13 del sabato precedente la visita:

Segreteria didattica dei Musei Civici di Verona

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, il sabato dalle ore 9 alle 13

Tel. 045 8036353 – 045 597140

Mail: segreteriadidattica@comune.verona.it

Turista nella mia citta? / foto ufficio stampa Le Macchine Celibi