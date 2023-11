Fuori Binario: "A Duke Ellington piaceva il tango"

Il programma propone un incontro tra due musicisti guidati da curiosità e amicizia e provenienti da svariate esperienze musicali: dalla musica colta al jazz, dall’improvvisazione libera alla musica per il teatro e cinema. Nati rispettivamente in Argentina e in Italia, propongono quindi un programma da concerto che rappresenta un viaggio attraverso i vari aspetti della musica legati alla terra di provenienza degli autori presentati. George Gershwin, Duke Ellington, Astor Piazzolla, Jerzi Petersburky , Ludovico Einaudi, Riccardo Scivales e Giannantonio Mutto. Un variegato prisma sonoro che ha portato i due musicisti ad essere convinti che “A Duke Ellington piaceva il tango”.

A DUKE ELLINTON PIACEVA IL TANGO

Leonardo Sapere, violoncello

Giannantonio Mutto, pianoforte

