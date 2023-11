Torna Vrec d'autore alle Cantine de l'Arena

Torna Vrec D’autore, la rassegna di musica d’autore promossa dall’etichetta discografica veronese in una location storica del centro città come le Cantine de L’Arena. L’appuntamento previsto il prossimo venerdì 1 dicembre 2023 vedrà due artisti d’eccezione condividere il palco del locale in Piazzetta Scalette Rubiani 1 a Verona: serata dedicata ai giovani con i progetti EGO59 e CHIANLUCA.

Ad aprire la serata la giovane band dei EGO59: in versione acustica con il frontman e autore delle canzoni Riccardo Corradini alla voce, coadiuvato da Alberto Bellei e Francesco Landi alle chitarre. La band ha recentemente pubblicato il disco “Tempi Così” e durante l'estate si è aggiudicata il contest organizzato dal Pistoia Blues, guadagnandosi l'apertura ai Baustelle.

Chianluca, all’anagrafe Gianluca Chiarelli, è un pianista, compositore e cantautore veronese con all’attivo oltre 300 concerti nonostante la sua giovane età. Venerdì 1° dicembre pubblicherà su tutti i portali digitali il suo nuovo singolo “Girasoli” che presenterà live in anteprima. Con Beatles e Battisti nel cuore, Chianluca propone un pop barocco ed originale centrato sul suono del pianoforte. Il suo primo EP “Preistoria” è datato 2020 e registrato presso il Sotto il mare Studio di Luca Tacconi. Il secondo EP è “Chi ha incastrato il clavicembalo?” è datato 2021, a cui poi seguono diversi singoli che confluiranno nel primo album previsto a primavera 2024 targato Vrec Music Label. Si esibirà al pianoforte a coda accompagnato dal batterista Fabio Marcolongo e dal chitarrista Federico Costanzi, alternando ai suoi pezzi cover di Lucio Battisti, Renato Carosone, Beatles.

Musica di qualità, rigorosamente d’autore, con l’intento di approfondire la poesia tessuta intorno alle canzoni: tra jazz, folk e quel rock acustico che regala da sempre emozioni agli ascoltatori. Una rassegna di appuntamenti ricercati, per dare un peso al nostro tempo, ripartendo dalla cultura.

Ingresso libero. È consigliata la prenotazione 0458032849. Inizio concerti ore 22. Il locale è in Piazzetta Scalette Rubiani 1 a Verona.

EGO59: Riccardo Corradini (Voce), Alberto Bellei (chitarra), Francesco Landi (Chitarra)

CHIANLUCA: Gianluca Chiarelli (Voce, piano), Federico Costanzi (chitarra), Fabio Marcolongo (batteria).