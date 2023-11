Al Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto lo spettacolo "Zona Franca"

Arriva a portare un pizzico di prorompente follia, lo spettacolo “Zona Franca”, una produzione Teatro C’Art Comic Education, di e con Federica Mafucci, per la regia di André Casaca.

La protagonista è proprio Franca, convinta di dover fronteggiare una emergenza di scala globale. Farà tutto ciò che le è possibile per mettere in salvo tutti quanti, attraverso un dialogo diretto con il pubblico, costruito raccontando storie di “ordinaria follia”, addentrandosi fra il divertimento e la drammaticità del quotidiano. Ecco che “Zona Franca” diventa un vero e proprio territorio dove vivere la follia come un atto di libertà, dove farsi trasportare in un mondo che, da un lato, è libero e fantasioso, ma dall’altro porta con sé una profonda incertezza, quella della difficile vita di Franca.

Perché la crisi da lei tanto temuta e annunciata, alla fine, non è altro che una crisi umana, che nasce dalla paura e dall’odio per il diverso, dall’allontanamento di tutto ciò che non è conforme. E Franca, attraverso i suoi racconti esilaranti, le gag improbabili e la sua magica semplicità, porterà lo spettatore a riflettere sul ruolo delle persone, e dell’amore, nella vita di tutti noi.

Appuntamento venerdì 1 dicembre, ore 21.

Ridotto dell’Astra

Alle ore 23, nel Ridotto dell’Astra, andrà in scena il concerto musicale “Denude”, un nuovo progetto pop-elettronico veronese, risultato della combinazione di diverse influenze, dai gruppi rock leggendari alla musica elettronica più innovativa, con forte presenza di cori e sintetizzatori pesanti. Il risultato è un album electric-pop dal sapore sorprendentemente fresco, e con un sound live-style di grande impatto.

Teatro Famiglie: in scena “In viaggio con il Piccolo Principe”

Sabato 2 e domenica 3 dicembre, alle 16.30, torna il teatro Famiglie, con la doppia data di “In Viaggio con il Piccolo Principe”, un grande classico della letteratura per tutte le età rivisitato in chiave musical dalla produzione Ok Mama. Realizzato da Laura Facci e Marco Bellucci, con gli arrangiamenti di Moreno Piccoli, lo spettacolo porta in scena i momenti più suggestivi del viaggio del Piccolo Principe, che dal suo minuscolo pianeta B612 arriva sulla Terra per cercare una pecora in grado di fermare un feroce baobab che sta mettendo in pericolo le sue amate rose e la sua stessa casa. Durante la sua ricerca, il Piccolo Principe incontrerà tanti personaggi diversi, alcuni stravaganti, altri inquietanti, altri ancora pronti ad aiutarlo, e nel tragitto sulla via di casa imparerà a conoscere l’animo umano e l’universo dei sentimenti.

BIGLIETTERIA - Sono previste due tipologie di abbonamenti: l’abbonamento normale al costo di 175€, che comprende dieci titoli: Franciscus (Simone Cristicchi), Cattivo (Aria Teatro), Zona Franca (Teatro C’Art), Da questa sera si recita a soggetto! (Paolo Rossi), Fiabafobia (Arianna Porcelli Safonov), Arlecchino muto per spavento (Stivalaccio Teatro), La cella di seta (Teatro Boxer), ‘Ndrangheta (Teatro Bresci), Esaurimento Globale (Debora Villa), Balasso fa Zuzante (Natalino Balasso); l’abbonamento sostenitore, al costo di 210€, darà diritto ad un posto per tutti gli spettacoli della Stagione Prosa.

Biglietti per Franciscus (Simone Cristicchi), Da questa sera si recita a soggetto! (Paolo Rossi), Esaurimento Globale (Debora Villa), Balasso fa Zuzante (Natalino Balasso) al costo di 25 euro l’intero, 23 euro il ridotto (under 16 e over 65).

Biglietti per Fiabafobia (Arianna Porcelli Safonov) e Arlecchino muto per spavento (Stivalaccio Teatro) al costo di 19 euro l’intero, 15 euro il ridotto (under 16 e over 65).

Tutti gli altri spettacoli della Stagione Prosa (Aria Teatro, Teatro C’art, Teatro Boxer, Teatro Bresci, Le Falie, Teatro Arso, Lanfranco Fossà, L’Archibugio, Matrice Teatro) hanno un costo di 12 euro l’intero e 9 euro il ridotto.

Biglietto unico per il Teatro Famiglie al costo di 5 euro

Biglietto unico per il Teatro Off al costo di 8 euro.

La biglietteria del Teatro Astra sarà aperta il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18.30 Informazioni sul sito www.cinemateatroastra.it; ai numeri 045 9250 825 | 392 7569 300 scrivendo a info@cinemateatroastra.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI: Un grande appuntamento per proseguire la 37^ rassegna Teatro San Giovanni. Giovedì 7 dicembre arriva “Da questa sera si recita a soggetto!” in cui Paolo Rossi si confronta con l’opera di Pirandello, insieme a un cast composto da attori professionisti, giovani aspiranti e comparse scelte direttamente tra il pubblico.

Zona Franca / foto ufficio stampa Cinema Teatro Astra