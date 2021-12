Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 3 al 5 dicembre 2021

Ancora un fine settimana ricchissimo di eventi ed iniziative, sia in città che nell'intera provincia scaligera. Si va dai mercatini natalizi nel capoluogo e nei vari Comuni veronesi, ma anche tanti spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, feste ed appuntamenti gastronomici.

Da segnalare l'ingresso al costo di solo 1 euro nei musei civici a Verona nella giornata di domenica, ma anche il ritorno del mercatino dell'antiquariato a San Zeno ed in provincia la tradizionale Festa del Mandorlato a Cologna Veneta. In città a Verona, da sabato, è bene ricordare che sarà obbligatorio l'uso della mascherina anche all'aperto.

Riportiamo di seguito tutti principali eventi previsti nel fine settimana dal 3 al 5 dicembre 2021 a Verona e in provincia.

Musei civici di Verona: igresso a 1 euro

Domenica 5 dicmebre 2021, in occasione delle domeniche a 1 euro, torna l'appuntamento con i musei civici di Verona: una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire, o riscoprire, gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei musei cittadini.

Babbo Lake

Tre Comuni, Bardolino, Garda e Lazise, uniti per la prima edizione della corsa "BabboLake" il 5 dicembre 2021, la corsa/camminata vestiti da Babbo Natale. Un'iniziativa nuova che si propone di unire il territorio gardesano e di valorizzare quello che è già patrimonio di ciascuna località in termini di accoglienza, di attrazione e servizi. "BabboLake" è stata concepita infatti per offrire la possibilità di frequentare tutti i Mercatini di Natale nelle piazze dei tre Comuni, camminando sul percorso pedonale che costeggia il Lago.

Gardaland Magic Winter

Sabato 4 dicembre inizia "Gardaland Magic Winter", l’evento invernale durante il quale splendidi addobbi e coinvolgenti spettacoli trasformano il parco e permettono agli ospiti di vivere le magiche atmosfere natalizie senza rinunciare al divertimento e all’adrenalina delle attrazioni. Non poteva mancare poi una pista di pattinaggio su ghiaccio circondata, anziché da montagne innevate, da un caratteristico souk arabo, suggestioni che solo in un Parco dei divertimenti si possono vivere.

Verona Scottish Christmas

Ritornano i suoni e le danze della tradizione scozzese, appuntamento della tradizione natalizia veronese. Sabato 4 dicembre si terrà all’auditorium della Gran Guardia il concerto Verona Scottish Christmas, organizzato dall’Associazione Culturale Verona Swing in collaborazione con l’Assessorato al Decentramento.

Mercato dell'antiquariato a San Zeno

Torna nel quartiere San Zeno il mercato dell'antiquariato e del collezionismo. Presenti oltre 200 espositori provenienti da tutto il nord Italia che offrono ai visitatori arte ed oggettistica di antiquariato, mobili, soprammobili, tappeti, oggetti e vestiti di modernariato, vintage e collezionismo. Appuntamento da non perdere domenica 5 dicembre.

Auguri e musica con Verona Beat

Risuona la musica degli anni ’60. Domenica 5 dicembre, in Gran Guardia, l’atmosfera si riscalda con il concerto "Verona Beat. Natale, auguri & musica". Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, rientra nella rassegna "Quartieri in musica" organizzata dall’assessorato al Decentramento.

Regalo di Natale a Valeggio

Quest'anno Valeggio sul Mincio ripropone l'ottava edizione del "Regalo di Natale". Domenica 5 dicembre 2021, circa 60 espositori saranno protagonisti di questo evento, che aprirà il calendario degli appuntamenti natalizi, dando continuità allo stile e alla qualità che hanno da sempre caratterizzato in modo esemplare le manifestazioni della nostra cittadina. "Il regalo di Natale" è un'iniziativa che vede come protagoniste le eccellenze del nostro territorio e non solo.

Il Natale a Peschiera del Garda

Fino al 9 gennaio 2022 a Peschiera del Garda è possibile visitare il caratteristico Villaggio di Natale con pista di pattinaggio su ghiaccio e trenino per i più piccoli, in Piazza Ferdinando di Savoia. Sempre a Peschiera, inoltre, si può ammirare l’ormai famosissimo "Presepio subacqueo del Lago".

La Festa del Mandorlato

La 37esimna Festa del Mandorlato di Cologna Veneta, è in programma il 5, l’8 e il 12 dicembre 2021. In tutte le tre le giornate di festa, nel centrale Corso Guà, sei produttori promuoveranno degustazioni del dolce tipico locale, presentato anche in altre ricette, mentre, in piazza Duomo e piazza Garibaldi, cento banchetti animeranno il villaggio di Natale. Via Vecchietti, invece, accoglierà il mercato ambulante e, piazza Mazzini e Corte Palazzo, la Fiera dei sapori con prodotti tipici locali e regionali.

Il grande Jazz al Ristori

Nuovo appuntamento della rassegna Jazz della stagione 2021/2022, venerdì 3 dicembre. Il Teatro Ristori sarà questa volta palcoscenico della nuova collaborazione tra due maestri del panorama jazz internazionale: Enrico Rava e Danilo Rea.

Quartetto Maffei

Appuntamento sabato 4 dicembre nel Teatro Fucina Culturale Machiavelli per il quinto concerto della rassegna Un’ora di musica, che prosegue il ciclo dedicato al pianoforte nella musica da camera. Il programma ha come protagonista J. Brahms, con due dei suoi tre quartetti per violino, viola, violoncello e pianoforte.

Paolo Hendel al Teatro DIM

Va in scena al Teatro DIM di Castelnuovo del Garda lo spettacolo "La giovinezza è sopravvalutata", di e con Paolo Hendel, per la regia di Gioele Dix. Una riflessione seria e profonda, oseremmo dire filosofica, e al tempo stesso ironica, lieve, a tratti esilarante, perché Hendel, di mestiere, ha sempre fatto ridere la gente. Una serata a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Italia, realizzata in collaborazione con Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus - Delegazione Lago di Garda.

"Alla stessa ora il prossimo anno"

Prosegue nel weekend il cartellone del Grande Teatro, storica rassegna del Comune organizzata in collaborazione con il Teatro Stabile di Verona. Al Teatro Nuovo di Verona va in scena "Alla stessa ora il prossimo anno" di Bernard Slade nella traduzione di Gerardo Guerrieri e con la regia di Antonio Zavatteri. Protagonisti Alessia Giuliani e Alberto Giusta.

"Clitennestra" al Teatro Camploy

Sabato 4 dicembre è di scena al Teatro Camploy di Verona "Clitennestra" del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio. Lo spettacolo è inserito nella rassegna L'Altro Teatro del Comune di Verona.

"Art" di Yasmina Reza

Prosegue la stagione di teatro in Fucina Culturale Machiavelli "Teatro in tre dimensioni" con l’imperdibile "Art". Lo spettaccolo scritto da Yasmina Reza, una delle maggiori drammaturghe in lingua francese, autrice tra gli altri de “Il dio del massacro” da cui Roman Polanski trasse il film "Carnage", è in programma il 4 dicembre a Verona.

"Alieni" al Modus

Ritorna a Verona presso Modus con due nuove date venerdì 3 dicembre e domenica 5 dicembre “Alieni. È tutto reale”, spettacolo prodotto da Modus/Orti Erranti Teatro, scritto diretto ed interpretato da Andrea Castelletti con Simonetta Marini, Lorenzo Sartor e Alida Castelletti.

Visite guidate

I Mercatini di Natale a Verona

Verona si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. L'ingresso della città illuminato da centinaia di luci, proseguendo per tutte le vie del centro storico fino alla splendida piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente stella di Natale che poggia sulla piazza. Fino al 26 dicembre 2021, piazza dei Signori ospita per il dodicesimo anno consecutivo, le caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale a Verona in collaborazione con il "Christkindlmarkt" di Norimberga. Novità di quest’anno è la grande pista di ghiaccio che, per la prima volta, si trova allestita nella vasca davanti all’ex Arsenale.

Natale in Ottava Circoscrizione a Verona

Le festività si accendono in Ottava Circoscrizione a Verona con un ricco programma di eventi. Da Sezano a Montorio, le frazioni si coloreranno dei simboli del Natale: sabato 4 dicembre saranno illuminati il Presepe e l'Albero di Sezano. Grandi e piccini potranno portare un addobbo da appendere. Nel pomeriggio saranno aperti stand di gastronomia tipica del periodo.

Presepi dal mondo a Verona

Nella città scaligera c'è la storica rassegna dei "Presepi dal mondo a Verona", con il suo simbolo, la Stella cometa più grande del mondo, installata in piazza Bra. La mostra, in programma dal 20 novembre fino al 23 gennaio 2022, visto il prosieguo dei lavori di restauro all’anfiteatro romano, sarà allestita per il terzo anno in Gran Guardia, mantenendo inalterati la sua spettacolarità ed il suo fascino.

Mercatini di Natale nei quartieri di Verona

La magia del Natale per un mese anche nei quartieri di Verona. Dal 26 novembre al 26 dicembre 2021 alcune Circoscrizioni potranno vivere la magia del “Villaggio di Natale”, organizzato dalla Pro Loco di Verona, con mercatini natalizi che si alterneranno ravvivando anche le periferie. Prossimo appuntamento, sabato 4 e domenica 5 dicembre, in piazza Madonna di Campagna.

Natale tra gli Olivi a Garda: tradizioni e sapori

Nel Comune di Garda c'è la manifestazione Natale Tra gli Olivi, con gli imperdibili mercatini di Natale su Lungolago Regina Adelaide, tipici del mese che precede le Festività: qui si potranno fare acquisti per sé e la famiglia, per gli amici e trovare tante curiosità da mettere sotto l’albero. Per non rimanere a pancia vuota durante gli acquisti di Natale, torna anche il Padiglione dei Sapori su Lungolago Regina Adelaide.

Il Natale a Bardolino

Fino al 9 gennaio 2022 il lungolago e il centro storico di Bardolino accolgono migliaia di visitatori per far loro vivere la magica atmosfera natalizia. Per la prima volta il Natale di Bardolino si estenderà al Parco Carrara Bottagisio, che verrà dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Il Parco Carrara Bottagisio, ospiterà infatti la pista di pattinaggio sul ghiaccio coperta e la ruota panoramica, mentre la tradizionale giostra cavalli e la slitta di Babbo Natale interattiva allieteranno Piazza del Porto. Sul Lungolago, nella splendida conca di Bardolino, decine di aziende attentamente selezionate propongono i loro prodotti di alta qualità con i mercatini dell’enogastronomia tradizionale e dell’artigianato locale.

Il Natale a Lazise e l'enorme pista di pattinaggio

Lazise per il periodo natalizio, dal 27 novembre 2021 al 9 gennaio 2022, si veste di luci e colori: i giochi di luci sui principali monumenti, i grandi alberi, i parchi colorati. Il Mercatio con le sue caratteristiche casette bianche in piazza Vittorio Emanuele e sul lungolago Marconi, via Albarello con i creativi dell'associazione AMA, in Corte San Marco potrete vedere le creazioni di alcune cittadine di Lazise. Spazio anche allo sport con la pista di pattinaggio più grande del Lago di Garda installata al Parco Pra' del Principe.

Domeniche al cinema gratis

Ragazzi e famiglie si incontrano al cinema la domenica. Succede allo spazio Modus a San Zeno, dal 21 novembre al 12 dicembre 2021, dove la prima Circoscrizione organizza quatto domeniche in cui saranno proiettati gratuitamente film per bambini scelti tra i migliori titoli delle produzioni internazionali, con doppia proiezione alle ore 15.30 e alle 17.

A Bussolengo c'è il Villaggio di Natale Flover

Torna, immancabile anche quest'anno, il Villaggio di Natale Flover: come rinunciare, infatti, al Villaggio di Natale più famoso ed emozionante d'Italia? Appuntamento dal 6 novembre 2021 a Bussolengo e fino al 9 gennaio 2022 con tantissime proposte e scenografie sia al coperto che all'aperto. Sarà una splendida occasione per far riscoprire a grandi e piccini la magia, l'incanto e la meraviglia del Natale, anche attraverso una nuova, strabiliante scenografia tematizzata.

Aperte e visitabili nel weekend le Arche Scaligere

Le Arche Scaligere accessibili al pubblico. Nel fine settimana, accanto alla chiesa di Santa Maria Antica, dalle ore 12 alle 17, con ultimo ingresso alle ore 16.45, veronesi e turisti potranno ammirare uno dei luoghi più suggestivi della città di Verona. Il cancello delle Arche Scaligere rimarrà aperto fino al 31 dicembre, in concomitanza della proroga della mostra diffusa, realizzata in occasione del VII centenario dantesco.

Museo Miniscalchi-Erizzo: "Il sacro nell'arte"

Al Museo Miniscalchi-Erizzo è visibile fino al 7 gennaio 2022 la mostra "Il Sacro nell'arte. Una selezione di opere dalla Collezione Cattelani". L’esposizione, promossa da Omnia Events and more, associazione Ezechiel, Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo in collaborazione con Tiberio Cattelani , permette di ammirare opere di riferimento della Collezione Cattelani, che propone lavori di artisti che hanno lasciato traccia indelebile nel panorama dell’arte contemporanea.

A Peschiera due mostre d'arte

Due mostre, intitolate “50x50 – Estroflessioni” dedicata all’opera d’arte estroflessa, di cui il Maestro Giuseppe Amadio è tra gli ultimi grandi maestri del genere e “Luce” del maestro Athos Faccincani, concludono la Stagione espositiva 2021 della Palazzina Storica di Peschiera del Garda.