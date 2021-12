Torna in scena al Modus lo spettacolo "Alieni. È tutto reale"

Ritorna con due nuove date venerdì 3 dicembre alle ore 21, domenica 5 ore 20 e mercoledì 8 ore 20 “Alieni. È tutto reale”, spettacolo prodotto da Modus / Orti Erranti Teatro, scritto diretto e interpretato da Andrea Castelletti con Simonetta Marini, Lorenzo Sartor e Alida Castelletti. Causa indisponibilità del cast lo spettacolo non replicherà nei prossimi periodi.

Lo spettacolo si propone come un innovativo esperimento teatrale che parla di nuove tecnologie usando le nuove tecnologie, con personaggi in presenza e da remoto, per indagare su come e quanto la rivoluzione digitale sta evolvendo gli umani, i rapporti tra le persone e tra le generazioni, il sapere, gli acquisti, il tempo libero, la libertà e le costrizioni.

Qual è il confine tra il mondo fisico e il mondo digitale? Per scoprirlo basta un visore, un cellulare e delle cuffie e giocare ad "Alieni". Ma non è un gioco, è un social. Anzi di più: è un mondo reale.

Prenotazione tramite il sistema sul sito modusverona.it.

