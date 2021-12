Visita guidata: tutto ciò che avreste voluto sapere su Veronetta

Tutto quello che avreste voluto sapere su Veronetta (*ma che non avete mai osato chiedere): Veronetta non è CHINATOWN, né LITTLE ITALY! È invece un tessuto urbano da sempre aperto alla diversità. Incontreremo gente del passato dedita alla cura degli altri come Santa Toscana, filantropi come Giuseppe CAMPLOY, ma anche GENTE "COME NOI" che lavora per l'integrazione nel quartiere con il più alto tasso di associazionismo della città.

Impareremo della SOCIAL STREET di "via Venti" e osserveremo come allegre bandiere cingalesi sventolino a fianco di VERONESISSIME OSTERIE. Un tour che in questo momento storico stimola pensieri e riflessioni sul patrimonio e sull'ENERGIA DEI NOSTRI QUARTIERI, alla ricerca di un rinnovato significato della parola "centro".

Il tour include la visita ad un LABORATORIO DI RIUSO creativo.

Informazioni e contatti

Costo eu 12/persona. Prenotazione via SMS o Whatsapp al n. 348 9034238 (evento in collaborazione con Assoguide Verona).

