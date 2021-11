Musiche e danze tradizionali dalla Scozia in Gran Guardia per l'evento natalizio "Verona Scottish Christmas"

Ritornano i suoni e le danze della tradizione scozzese, appuntamento della tradizione natalizia veronese. Sabato 4 dicembre alle 21 si terrà all’auditorium della Gran Guardia il concerto Verona Scottish Christmas, organizzato dall’Associazione Culturale Verona Swing in collaborazione con l’Assessorato al Decentramento.

Dopo lo stop dell'anno scorso a causa della pandemia, l'iniziativa viene riproposta sabato sera con molte novità, a partire da una suggestiva coreografia di luci che verrà sperimentata per la prima volta. Non mancheranno le marce, le gighe e gli inni della Orobian Pipe Band, banda di cornamuse e percussioni scozzesi, arricchite dalle coreografie delle ballerine dell'Accademia di Danze Scozzesi Scotia Shores.

Ospiti speciali di questa edizione saranno la CatEaters Pipe Band e la rinomata band Alban Fuam, conosciuta per suonare musica irlandese ma che per l’occasione eseguirà un repertorio di canzoni tutte scozzesi.

La manifestazione è stata ufficialmente riconosciuta dal National Piping Centre, un'istituzione di Glasgow dedicata al suono delle cornamuse e punto di riferimento per gli artisti che vi si recano per frequentare aggiornamenti.

Informazioni e contatti

L'ingresso all’evento è gratuito, con biglietti di invito che si potranno ritirare da domani, 30 novembre, presso Verona Box Office, in Via Pallone 16 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 – 19.30 escluso sabato pomeriggio e domenica. Si potranno ritirare massimo due biglietti a persona, e per accedere al concerto sarà obbligatorio seguire le attuali disposizioni anti Covid.

Per informazioni Associazione Culturale Verona Swing 338 7688643.

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77386

L’evento è stato presentato in Sala Arazzi dall’assessore al Decentramento Marco Padovani e dal presidente dell’Associazione Culturale Verona Swing Marco Sorio con il collaboratore Filippo Borgo: «È un piacere riprendere il percorso iniziato anni fa con questo concerto che ogni anno regala emozioni nuove – ha detto l’assessore Padovani -. Siamo contenti di poter riproporre questo appuntamento, perché è sempre affascinante e molto atteso dai cittadini. Siamo riusciti in extremis ad organizzare al meglio ogni dettaglio seguendo tutte le regole anti contagio, e siamo certi che faremo il tutto esaurito».