"La giovinezza è sopravvalutata", con Paolo Hendel al DIM - Teatro Comunale di Castelnuovo del Garda

Con e di Paolo Hendel, Regia di Gioele Dix. Una riflessione seria e profonda, oseremmo dire filosofica, e al tempo stesso ironica, lieve, a tratti esilarante, perché Hendel, di mestiere, ha sempre fatto ridere la gente. Una serata a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Italia, realizzata in collaborazione con Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus - Delegazione Lago di Garda.

Dopo lo spettacolo si potrà prendere parte a una degustazione di vini e spumanti provenienti da tredici paesi presentati alla XIV edizione della Challenge Internazionale Euposia. In questo contesto è possibile lasciare una donazione a favore della Fondazione.

I donatori verranno omaggiati con una delle bottiglie presentate in occasione di questo convegno tenutosi a Castelnuovo del Garda, sui temi della ripresa e della sostenibilità post pandemia nei settori agroalimentari ed enologici. Bollicine metodo classico, l'inconfondibile humor di Paolo Hendel e solidarietà in un unica serata al Teatro DIM.

Appuntamento il 4 dicembre 2021 al DIM - Teatro Comunale di Castelnuovo del Garda, ore 21.

Informazioni e contatti

Web: https://dimteatrocomunale.it/show-item/.