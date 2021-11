Il Jazz al Teatro Ristori: sul palco Enrico Rava e Danilo Rea

Nuovo appuntamento della rassegna Jazz della stagione 2021/2022, venerdì 3 dicembre alle ore 20. Il Teatro Ristori sarà questa volta palcoscenico della nuova collaborazione tra due Maestri del panorama jazz internazionale: Enrico Rava e Danilo Rea. L’assodato duo porterà in scena con il nuovo sodalizio un repertorio che tenesse conto di quelli resi celebri di Chet, di Miles, di Joao.

Incontro in musica ad altissimo livello quello tra Enrico Rava e Danilo Rea. Nel corso degli anni avevano già collaborato in diverse occasioni, sia in duo che in gruppo e indimenticabile rimane un tour europeo con “Complete Reunion”, un gruppo che comprendeva Gato Barbieri, Ben Street e Clarence Penn, oltre ovviamente ai nostri due magnifici protagonisti. Dopo un recente fortuito incontro hanno deciso di dare vita ad un nuovo sodalizio con un repertorio che tenesse conto di quelli resi celebri di Chet, di Miles, di Joao. Ed eccoci dunque pronti ad ascoltare brani indimenticabili nella interpretazione raffinata, intensa e mai banale di due maestri del jazz.

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 l’accesso in Teatro avviene su esibizione di Certificazione verde Covid-19 - Green Pass (fatta eccezione per i minori 12 anni).