"Clitennestra" in scena al Teatro Camploy di Verona

Sabato 4 dicembre ore 20.45 è di scena al Teatro Camploy di Verona, dopo il debutto al Teatro Romano, CLITENNESTRA del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio. Lo spettacolo è inserito nella rassegna L'Altro Teatro del Comune di Verona. Clitennestra: vittima o carnefice? La rivisitazione del mito classico proposto in chiave di contemporaneità offre agli spettatori - giudici di oggi - l'assassinio di Agamennone, perpetrato dalla moglie Clitennestra. Nella mitologia greca Agamennone le aveva ucciso il primo marito e il figlio neonato, poi sposatala aveva avuto con lei quattro figli e sacrificato alla dea Artemide la figlia Ifigenia per propiziarsi il viaggio verso Troia. Dopo dieci anni di assenza torna portando con sé Cassandra, bottino di guerra/concubina. Clitennestra, con l'aiuto del suo amante Egisto, uccide Agamennone.

Nella rilettura di Yourcenar, Clitennestra ha già compiuto l'assassinio e lo rievoca fondendo passato e presente in uno spazio atemporale, mettendo a nudo il suo cuore sanguinante. Nello spettacolo, che incarna la fusione dei due progetti del Teatro Scientifico Femminiletrapassatopresente e #amorlietomalatonegato, la voce di Clitennestra si interseca e alterna con i pensieri dell'autrice. Clitennestra è una donna che prima di essere carnefice è stata vittima, che si libera della nomea di criminale a cui la storia l'ha condannata: una donna che si ribella alla violenza che ha subito come moglie e madre e che pagherà il suo gesto con la vita (sarà uccisa dal suo stesso figlio), una donna che ci porta in una dimensione estrema dei sentimenti, una donna che come assassina non può essere assolta, ma forse capita.

Da Eschilo, Euripide, Yourcenar. Stesura drammaturgica di Jana Balkan. Diretto e interpretato da Isabella Caserta e Jana Balkan. La voce di bambina è di Angelica Caserta. Musiche originali di Bruno Marini (Cristina Mazza sax alto, percussioni e voce, Bruno Marini sax baritono e flauto) eseguite dal vivo da Andrea Cortelazzo (pianoforte digitale). Scene e costumi Laboratorio Teatrale. Produzione Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio. Lo spettacolo, che ha già toccato molte città d'Italia, torna in scena a Verona. Maggiori informazioni e rassegna stampa sul sito www.teatroscientifico.com alla voce produzioni.

Informazioni e contatti

Biglietto intero euro 10 euro, ridotto (over 65 e under 25) euro 8, studenti scuole superiori 5 euro, persona con disabilità + accompagnatore 1 euro + 1 euro. Sarà rispettata la vigente normativa anticovid. Il botteghino sarà aperto un'ora prima dello spettacolo.

Per informazioni e prenotazioni info@teatroscientifico.com 0458031321 3466319280.

Evento organizzato nell'ambito delle iniziative promosse dall'Assessorato Pari Opportunità in occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne.