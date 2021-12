Marco Belluzzi e Quartetto Maffei: "Un’ora di musica" al Teatro di Fucina Culturale Machiavelli

Biglietto Intero 12 euro Biglietto Ridotto (under 30, over 70) 10 euro

Prezzo Biglietto Intero 12 euro Biglietto Ridotto (under 30, over 70) 10 euro

Appuntamento sabato 4 dicembre alle 17 nel Teatro Fucina Culturale Machiavelli per il quinto concerto della rassegna Un’ora di musica, che prosegue il ciclo dedicato al pianoforte nella musica da camera. Il programma ha come protagonista J. Brahms, con due dei suoi tre quartetti per violino, viola, violoncello e pianoforte.

Brahms compose il primo e il secondo quartetto con pianoforte a ridosso l'uno dell'altro, forse anche simultaneamente, ma fece passare quattordici anni prima del Quartetto n. 3 in do minore op. 60, portato a termine nella primavera-estate del 1875. Anche in queste opere, come nella maggior parte delle composizioni di Brahms che coinvolgono il pianoforte, è presente la figura di Clara Wieck, come prima esecutrice al pianoforte dell’op. 25 e come amica dell’autore e vedova del compianto Robert Schumann, a cui è rivolto il pensiero ispiratore dell’op. 60.

A prescindere dall’ispirazione delle due opere brahmsiane sarà interessante poter confrontare i due periodi dell’autore, il primo denso di riferimenti folkloristici ungheresi e quello della maturità, che riduce la musica ad una dimensione più intima e forse più essenziale. Interpreti del concerto saranno il Quartetto Maffei, con i due violinisti che si alterneranno, e il bolognese Marco Belluzzi, pianista, compositore e direttore d’orchestra particolarmente attivo Italia, Portogallo, Islanda, Regno Unito. Degna di nota è anche la sua lunga attività come pianista, arrangiatore e compositore di musica jazz.

Informazioni e contatti

Biglietti: