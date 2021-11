Tre paesi del lago di Garda uniti da un'unica grande corsa natalizia, inaugura la "BabboLake"

Prezzo non disponibile

VRM TEAM ASD in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Bardolino, Garda e Lazise e con la Fondazione Bardolino TOP, organizza la prima edizione della "BabboLake" il 5 dicembre 2021. Si tratta di una iniziativa nuova e innovativa, che si propone di unire il territorio gardesano e di valorizzare quello che è già patrimonio di ciascuna località in termini di accoglienza, di attrazione, di servizi. "BabboLake" è stata concepita per offrire la possibilità di frequentare i Mercatini di Natale siti nelle piazze dei tre Comuni camminando sul percorso pedonale che costeggia il Lago.

Due percorsi, chiamati come i venti locali: “La Gardesana” circa 4 km da Garda a Bardolino, “La Vinessa” circa 5 km da Lazise a Bardolino. Percorsi piani affrontabili da tutti, grandi e piccini, anche con passeggini.

VRM TEAM offre la possibilità di ritornare al punto di partenza utilizzando una motonave di Navigarda dedicata alla manifestazione, disponibile gratuitamente. All’imbarco sarà possibile e molto gradito versare un’offerta libera a AMO Baldo Garda “Miki de Beni”, Onlus di assistenza a domicilio ai malati oncologici. Nel pacco gara ci sarà anche una bottiglia con etichetta speciale fornita dal Consorzio del Chiaretto.

Nello spirito della festa è consigliato di indossare un abito di Babbo Natale, che è possibile acquistare al momento dell’iscrizione. Le iscrizioni sono già aperte sul sito web www.babbolake.run.

Nelle giornate di sabato 27 novembre, domenica 28 novembre e sabato 4 dicembre nei Mercatini di Bardolino, Garda e Lazise sarà aperta una postazione per l’iscrizione. Il giorno 5 dicembre fino alle ore 9.45 presso i punti di partenza saranno consegnati il pettorale e l’abito. Sarà anche possibile l’iscrizione. Al momento del ritiro del pettorale dovrà essere presentato il Green Pass valido e dovrà essere consegnata l’autocertificazione anti Covid19.

La partenza sarà data alle 10. Il punto di partenza di Garda sarà all'imbarcadero di Navigarda sul lungolago Regina Adelaide. il punto di partenza di Lazise sarà al Parco Giochi di Via Prà del Principe. L'arrivo sarà nel parco Carrara Bottagisio a Bardolino dove sarà consegnato il pacco gara su presentazione del pettorale

