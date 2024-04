Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 5 al 7 aprile 2024

Ancora un fine settimana con tantissimi eventi interessanti in città e nella provincia scaligera. Vediamo di seguito tutte le migliori iniziative in programma dal 5 al 7 aprile 2024.

L'EVENTO TOP

Verona Antiquaria

Domenica 7 aprile piazza San Zeno, piazza Corrubio e le vie limitrofe del quartiere tornano ad ospitare Verona Antiquaria, il consueto appuntamento dedicato al vintage, al collezionismo, al modernariato e all’antiquariato. Saranno presenti oltre 200 espositori provenienti da tutto il nord Italia

MANIFESTAZIONI

Domenica della sostenibilità

Penultimo appuntamento con le domeniche della sostenibilità. L’iniziativa si terrà il 7 aprile in Borgo Venezia con una giornata che vedrà protagoniste numerose associazioni, organizzazioni no-profit, realtà commerciali e artigianali impegnate in iniziative culturali, sportive, di sensibilizzazione ambientale e sociale e di attivazione civica dedicate a cittadini e cittadine di ogni età.

DiVin Negrar Valpolicella

Alla ricerca dei tesori della Valpolicella Classica sabato 6 aprile. "DivVin Negrar" è una degustazione itinerante per rivivere la storia dei vini Classici: il Valpolicella, il Superiore, il Ripasso, il Recioto e l’Amarone.

Flover Farm: il Campo di Tulipani

Un’esperienza nella meraviglia dei colori e dei profumi della primavera: fino al 21 aprile torna a fiorire a Bussolengo il "Campo di Tulipani" della Flover Farm. A soli cento metri dal Garden, un oceano di petali permetterà di immergersi nei colori di trecentomila tulipani, ben centomila in più rispetto all’anno scorso.

Tour in cantina

Se siete appassionati di vino e desiderate vivere un weekend indimenticabile immersi nei paesaggi mozzafiato della Valpolicella, segnatevi queste date: sabato 6 e domenica 7 aprile, la rinomata Cantina Vogadori apre le sue porte per un'esclusiva esperienza enologica.

MUSICA

Celebrating Kurt Cobain and Nirvana

Nell’esatto giorno della scomparsa dell’iconico leader dei Nirvana Kurt Cobain (il 5 aprile) si terrà l’evento speciale "Celebrating Kurt Cobain and Nirvana" all’Esoteric Proaudio Theatre di Villafranca. Nell’occasione del trentennale della sua scomparsa, saranno gli Endless Harmony, una delle rock band di Vrec Music Label più giovane e talentuosa, ad omaggiare i Nirvana con un concerto elettrico e tante sorprese.

Amadé Superstar

Sabato 6 aprile in Fucina Machiavelli chiude la rassegna AperiMozart un concerto epico dedicato alla più grande star di tutti i tempi: Wolfgang "Amadé" Mozart.

Concerto in multivisione

Evento speciale questo sabato 6 aprile al teatro comunale Dim di Castelnuovo del Garda, con il concerto in multivisione. La violinista Lisa Agnelli, accompagnata al pianoforte da Stefano Baù, eseguirà brani pop, rock e classici nella cornice visiva ideata dagli autori di multivisione Francesco Lopergolo, Giorgio Cividal e Claudio Tuti.

I concerti alle Cantine de l'Arena

Tutte le serate sono ad ingresso libero:

Venerdì 5 aprile: Ridillo (Funk & Soul Made in Italy): I Ridillo sono una band unica nel suo genere. Un cocktail di Funky, Soul, Jazz, Afro-Brasil, Folk e Lounge, tanto per citare le influenze più evidenti. Il risultato è un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia, capace di episodi dolci quanto di momenti sfrenati, che non può assolutamente lasciare indifferenti.

Domenica 7 aprile Luca Crispino Quartet feat. Stefano Benini (Jazz): Jazz, improvvisazione, ma anche vari riferimenti etnici e una certa visione lunare sulla musica rock. Sono questi gli ambiti musicali che sembrano ispirare il nuovo quintetto assemblato dal chitarrista padovano Luca Crispino, da qualche anno stabile a Verona.

TEATRO

La grande timidezza

Il tour di Ruggero de I Timidi che sta registrando sold out in tutti i teatri italiani, dal Nord al centro al Sud, isole comprese, nel weekend fa tappa a Verona sabato 6 aprile al Teatro Ristori. Uno show musicale in cui convivono «intelligenza artificiale e idiozia naturale, realtà virtuale e massaggi romantici, viaggi nel tempo e loop station, autotune e canzoni medievali».

Broadway Express-Febbre da musica

Non mancheranno omaggi a “Grease”, “Cabaret” “Moulin Rouge” e “Mamma Mia”; ma anche le tormentate storie d’amore di “Romeo e Giulietta” e de “I Promessi Sposi” oltre che la magica atmosfera di una Parigi al tempo de Notre Dame de Paris nello spettacolo musicale "Broadway Express-Febbre da musical" in programma venerdì 5 aprile al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Zamora - «Il film diretto da Neri Marcorè, racconta la storia di Walter Vismara, un uomo di trent'anni con una vita ordinata, tranquilla e senza alcuna sorpresa. Walter è un ragioniere a tutto tondo, lo era nell'animo addirittura prima di iniziare a praticare la professione, e lavora come contabile presso una piccola fabbrica di Vigevano. Quando la ditta per cui lavora senza alcun preavviso chiude, il ragioniere si ritrova a lavorare per un'altra azienda, che ha un approccio molto differente dalla prima». Regia: Neri Marcorè.

MOSTRE

Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore

Verona rende ancora omaggio a Giovanni Caroto con una mostra che va a scavare nel processo creativo e le caratteristiche tecniche della pittura dell’artista veronese. Dal 19 gennaio e fino al 7 aprile 2024 al Museo degli Affreschi "G. B. Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta si può infatti visitare la mostra "Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore", a cura di Luca Fabbri, Monica Molteni, Giulia Adami.

Andrea Gabutti - S.T.

Kromya Art Gallery presenta una nuova mostra personale dell'artista svizzero Andrea Gabutti (Manno, Cantone Ticino, 1961) dal 9 marzo al 20 aprile 2024 nella sede di Verona, con un significativo corpus di opere inedite. Intitolata S.T. (senza titolo come da consuetudine per l'artista), la mostra offre una panoramica dei temi e delle tecniche ricorrenti nella ricerca di Gabutti attraverso 25 opere su tela e su carta, molte delle quali di grandi dimensioni e mai esposte prima.

Intorno alla felicità

Opere che parlano di un amore infinito per la luce, i colori e la natura, un tributo di arte alla felicità. Espone da sabato 2 marzo al 9 giugno 2024, nella Palazzina Storica di Peschiera del Garda, Athos Faccincani, artista di rara sensibilità, in grado di dare vita al buio con pennellate di poesia intensa.

Torn Curtain. Buongiorno, buonasera

Dal 10 febbraio al 4 maggio 2024 la galleria Studio la Città presenta una mostra misteriosa e inconsueta, un sincopato duetto tra i curatori e il pubblico, in cui vanno in scena dialoghi impossibili tra vari attori protagonisti. Oltre 60 le opere esposte tra cui un affondo sugli anni ’80, la fotografia e la moda, artisti internazionali e nudi ad inchiostro legati, slegati, ai mondi fragili della ceramica, dei paesaggi del ‘900, delle opere astratte, così come incisioni e disegni pieni di mistero e di apocalisse.

L'attesa

Dal 9 marzo al 9 maggio 2024, presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex Utap) in Via Bramante 15 a Verona, ci sarà una nuova iniziativa per portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Verrà inaugurata la mostra dal titolo: "L'attesa". L’esposizione, attraverso opere pittoriche e fotografiche, ha l’intento di restituire la tensione che permea la nostra vita nell’attesa.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Provengo da dove mi trovo

Dal 9 marzo al 31 maggio 2024 una nuova mostra di Fabio Sandri alla galleria Artericambi dal titolo "Provengo da dove mi trovo", a cura di Luca Panaro. Per l’occasione l’artista propone l’installazione di opere recenti, quattro sculture-dispositivo pensate appositamente per il luogo e capaci di mettersi in relazione col pubblico partecipante.