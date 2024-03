Visita guidata a Verona: "I giardini di marzo...ad aprile"

I giardini di marzo, si vestono di nuovi colori. La visita prevista in marzo, rinviata causa pioggia, viene riproposta il 7 aprile!

Tutti ricordano il testo cantato da Lucio Battisti e questo è lo spunto per la passeggiata tra giardini pubblici e privati. Quando nasce la moda dei giardini privati? Che differenza c’è tra giardino all’italiana e all’inglese? Quando il verde è entrato a far parte dei bisogni riconosciuti dalle leggi italiane? Verona ama il verde? Quando e perché l'antichità entra nei giardini?

Ripercorreremo la storia di alcuni giardini di cui rimangono poche tracce, sosteremo ai giardini di Piazza Indipendenza, già giardino al tempo degli scaligeri, poi Orto Botanico con i suoi alberi monumentali, passando da un delizioso giardino privato ai giardini della Giarina.

Infine, concluderemo con la visita del Giardino Giusti, il più bello e importante di Verona. Costo: 20 euro comprensivo del biglietto di 9 euro dell'entrata ai Giardini Giusti, visita guidata, radio con auricolari. Il 7 aprile, appuntamento alle ore 10 in Piazza Bra, alla statua di Vittorio Emanuele.

Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091.

Foto: Associazione Guide Ippogrifo