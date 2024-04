Visita guidata alla scoperta della Verona sotterranea

Una bella novità: a partire dal mese di aprile il tour più archeologico di Verona si terrà ogni domenica pomeriggio!

DOMENICA 7 APRILE ORE 15

Un pomeriggio dedicato all'archeologia veronese, da scoprire con un itinerario che comprende tutte le nostre aree archeologiche. Area archeologica di via San Cosimo, area archeologica del Criptoportico di Corte Sgarzerie e Villa Romana di Valdonega, 3 siti archeologici in un unico percorso di visita, su e giù dal sottosuolo, per scoprire insieme una Verona antica e ricca di sorprese.

INFORMAZIONI:

Durata: 3 ore circa

Costo: 20 euro

Prenotazione obbligatoria

Posti limitati

Per prenotazioni e informazioni: archeonaute@gmail.com

Area archeologica del Criptoportico di Corte Sgarzerie e via San Cosimo / foto ufficio stampa Associazione Archeonaute Onlus