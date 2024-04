Ecomuseo Aquae Planae apre le sue sedi in occasione della Wine Week and Food a San Giovanni Lupatoto

Prezzo non disponibile

L’occasione in sinergia con la prima edizione della manifestazione “Wine Week & Food”, prevista dal 5 al 7 aprile nelle piazze e vie centrali della città lupatotina, in un percorso enogastronomico di bar, negozi e ristoranti alla scoperta del vino e dei prodotti tipici locali, nell’ottica di fornire a cittadini e turisti anche un "assaggio" culturale.

Alla mattina, dalle 9 alle 12.30, per gli amanti delle passeggiate e pedalate, verrà aperta la Casa Bombardà, proprio nell’ottica della sua natura di punto informativo del territorio, dove sarà visibile l’esposizione dei pannelli storici tematici e sarà possibile reperire materiali cartacei su l’Ecomuseo, la Pianura Veronese e le altre aree della Provincia di Verona.

Nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.30, possibilità di visite guidate alla Casa Museo Dino Coltro, proseguendo il percorso di valorizzazione e riscoperta della figura del cantore della civiltà contadina, arricchito proprio qualche settimana fa dall’installazione in una delle sue sale del plastico della corte di Rivalunga, sede simbolo della vita lavorativa del maestro che lì ha creato la Cooperativa di Ricreazione e Arte.

«Proseguiamo la nostra attività in sinergia con i comuni per portare sempre più a conoscenza le storie e le tradizioni della Pianura Veronese - spiega la Presidente di Humanitas ACT Isabella Bertolaso - iniziative che proseguiremo con altri tre appuntamenti in aprile con numerose novità e proposte, legate alla figura di Dino Coltro».

Per ulteriori informazioni contattare: info@ecomuseoaquaeplanae.it