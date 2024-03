Celebrating Kurt Cobain and Nirvana nel trentennale della scomparsa

Nell’esatto giorno della scomparsa dell’iconico leader dei Nirvana Kurt Cobain - il 5 aprile - si terrà l’evento speciale “Celebrating Kurt Cobain and Nirvana” all’Esoteric Proaudio Theatre di Villafranca (ore 21, Via Biante Remagni 6). Nell’occasione del trentennale della sua scomparsa, saranno gli Endless Harmony, una delle rock band di Vrec Music Label più giovane e talentuosa, ad omaggiare i Nirvana con un concerto elettrico ed il miglior repertorio più numerose sorprese.

Durante lo show intereranno come ospiti speciali: Carlo Cappiotti (The Last Drop of Blood), Timothy Cavicchini, Chianluca e molti altri.

Da “Smell Like Teen Spirit” a “Lithium”, da "Heart-Shaped Box” a “In Bloom”, da “About a Girl” a “Polly”, sono tantissime le canzoni dei Nirvana che hanno conquistato il pubblico del ianni novanta ed anche della generazione Z. Gli Endless Harmony, giovanissimi, guidati dall’italo dominicana Pamela Perez, una splendida voce femminile ed un’attitudine rock, daranno una nuova interpretazione a dei brani iconici mentre gli ospiti che interverranno arricchiranno una serata unica da considerare molto di più di un semplice tributo!

CELEBRATING KURT COBAIN AND NIRVANA

Venerdì 5 Aprile ore 21

Villafranca

Ingresso 15 euro

Prenotazione CONSIGLIATA al numero: 347 5265629