Musica live alle Cantine de l'Arena: tutti i concerti da non perdere ad aprile

Siamo giunti ad aprile e a “Le Cantine de l’Arena–Music Brasserie” questo significa ultimo mese di live music, prima della consueta lunga pausa estiva. Con il concerto di VDBJ-ValdobbiadeneJazz Ensemble domenica 21 aprile, in orario aperitivo (ore 19.30), si conclude quindi la diciannovesima programmazione artistica nel locale cult della buona musica a Verona.

Il calendario primaverile si apre con due imperdibili serate all’insegna del Funk & Soul Made in Italy! I Ridillo tornano a Le cantine de l’Arena con un doppio viaggio interstellare (giovedì 4 alle ore 21 e venerdì 5 alle ore 22) tra l'amato funk e tutte le sfumature del soul, dell'R&B, della disco e del reggae, un caleidoscopio di colori e citazioni, fra la melodia e l'ironia che da sempre li contraddistingue.

Gli appuntamenti live proseguono poi nel fine settimana. La formula non è cambiata: ogni weekend si può godere dell'energia della musica dal vivo e gustare i più autentici sapori delle Cantine, tra ricette della tradizione veneta e specialità alla griglia. Come sempre arrivederci ad ottobre, con un calendario ricco di novità, con i nostri imperdibili live per le vostre migliori serate a Le Cantine de l’Arena!

Venerdì, alle ore 22, e domenica, alle ore 19.30 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz). Sabato, dalle ore 20.00, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

www.lecantine-arena.com

Il programma di aprile 2024

GIOVEDÌ 4 APRILE ORE 21

VENERDÌ 5 APRILE ore 22

RIDILLO

(Funk & Soul Made in Italy)

DANIELE BENGI BENATI voice, guitar

CLAUDIO SHIFFER ZANONI trumpet, guitar, back vocals

ANDREA SATOMI BERTORELLI keyboards, piano, back vocals

DANY BAZZANI bass

ALESSANDRO LUGLI drums

I Ridillo sono una band unica nel suo genere. Un cocktail di Funky, Soul, Jazz, Afro-Brasil, Folk e Lounge, tanto per citare le influenze più evidenti. Il risultato è un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia, capace di episodi dolci quanto di momenti sfrenati, che non può assolutamente lasciare indifferenti. L’arguzia, l’allegria, l’ottimismo e l’ironia sprigionate dai testi delle loro canzoni riescono incredibilmente a creare un’amalgama con quelli delle cover che scelgono di riproporre, tanto da farle sembrare scritte apposta per loro…

SABATO 6 APRILE ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC”

(Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 7 APRILE ore 19.30

LUCA CRISPINO QUARTET feat. STEFANO BENINI

(Jazz)

LUCA CRISPINO electric guitar

FEDERICO ZOCCATELLI saxophones

RICCARDO FERFOGLIA electric bass

MANNY INGITE drums

Special guest: STEFANO BENINI flutes, didgeridoo

Jazz, improvvisazione, ma anche vari riferimenti etnici e una certa visione lunare sulla musica rock. Sono questi gli ambiti musicali che sembrano ispirare il nuovo quintetto assemblato dal chitarrista padovano Luca Crispino, da qualche anno stabile a Verona dove insegna chitarra e dove ha collaborato in diversi contesti con vari ensemble e artisti, tra cui Peluqueria Hernandez, Marco Giacomozzi, Holy Fathers e Roberto Zorzi. Alle Cantine saranno proposti solo ed esclusivamente brani originali immortalati nell’esordio discografico “Diffrazioni”, in uscita per l’etichetta Dodicilune. Ospite speciale Stefano Benini, grande cultore e interprete del flauto jazz (nonché del didgeridoo), autore di due composizioni comprese nel repertorio del concerto.

VENERDÌ 12 APRILE ore 22

MASSIMO COPPOLA “BRING ON THE NIGHT” special guest ERNESTTICO

(A tribute to Sting & Police)

MASSIMO COPPOLA vocals, guita

LEO DALLA CORT piano

JERRY POPOLO saxophones

NICOLA MONTI double bass

Special Guest ERNESTTICO percussion

Il progetto Bring on the night (rivisitazione in chiave jazz-funk del repertorio di Sting & Police) nasce dal desiderio di provare a rileggere in modo orginale quelli che ormai sono diventati negli anni dei veri e propri classici della musica internazionale, appunto scritti e composti dal genio di Sir Gordon Matthew Summer, in arte Sting.Il gruppo capitanato dal cantautore Massimo Coppola è composto da importanti ed emergenti musicisti dell’area jazzistica veneta ma si completa e si impreziosisce per l’occasione con un ospite straordinario, il percussionista cubano Ernesttico.

VENERDÌ 19 APRILE ore 22

LUCA PLOIA "Tra le stelle della città"

(Musica d’autore)

LUCA PLOIA vocals, guitar

MICHELE PONCIO BELLERI guitar, vocals

LARRY MANCINI electric bass

ALBERTO PAVESI drums

Torna per gli amanti della buona musica d’autore il cantautore bresciano Luca Ploia. Le sue canzoni sono senza tempo, piene di positività e con un spiccato romanticismo che le rendono sempre attuali. Dopo il primo album autoprodotto “Bellissimo” (2016) esce nel 2021 “Nato nel medioevo” da cui sono estratti “Buongiorno amore”, “La felicità è una questione di spazio”, “Proibito svanire” e “Il mio grido per te”. Lo scorso novembre ha pubblicato per la VRec il singolo "Ha ragione la vecchia" con la partecipazione della band "rural blues" dei Superdowhome. Questa sera presenterà l’inedito "Tra le stelle della città" anteprima del nuovo album in uscita ad ottobre 2024.

SABATO 20 APRILE ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC”

(Jazz)

DOMENICA 21 APRILE ore 19.30

VDBJ - VALDOBBiADENEJAZZ ENSEMBLE

(Jazz)

NICOLA GUIDOLIN piano

MICHELE TEDESCO trumpet

CRISTIAN GUIDOLIN bass

LUCIO BOLZONELLO drums

Il ValdobbiadeneJazz Ensemble, nato dalla collaborazione tra ValdobbiadeneJazz e l’associazione Amici della Musica, è composto da giovani talentuosi musicisti veneti e propone un repertorio jazz vivace e armonioso. L’ensemble fonda le sue radici musicali nella volontà, artistica e stilistica, di unire i valori fondanti della grande tradizione jazzistica e la contaminazione contemporanea. Prende forma così un progetto musicalmente essenziale, di matrice post-bop, composto da brani inediti e corredato da una rivisitazione di grandi standard della storia del jazz.

